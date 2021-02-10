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Выехавшая к травмированному футболисту скорая заглохла посреди поля. Пришлось толкать игрокам — видео

Спортсмены успешно справились с задачей.

10 февраля 2021, 23:56

Выехавшая к травмированному футболисту скорая заглохла посреди поля. Видео © Twitter / FotMob

Курьёзный эпизод произошёл в полуфинальном матче Кубка Португалии по футболу между командами "Брага" и Порту".

Защитник хозяев Давид Карму во втором тайме получил травму, и на поле выехала скорая помощь. Однако автомобиль заглох, толкать его пришлось футболистам обеих команд. После того как машина покинула поле, игра возобновилась.

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Встреча завершилась со счётом 1:1. "Брага" отыгралась на 12-й добавленной минуте после двух удалений у "Порту". Ответный матч состоится 3 марта.

Ранее российский вратарь португальского клуба "Белененсеш" Станислав Крицюк жёстко вырубил защитника "Порту" Нану.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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