Выехавшая к травмированному футболисту скорая заглохла посреди поля. Пришлось толкать игрокам — видео
Спортсмены успешно справились с задачей.
Выехавшая к травмированному футболисту скорая заглохла посреди поля. Видео © Twitter / FotMob
Курьёзный эпизод произошёл в полуфинальном матче Кубка Португалии по футболу между командами "Брага" и Порту".
Защитник хозяев Давид Карму во втором тайме получил травму, и на поле выехала скорая помощь. Однако автомобиль заглох, толкать его пришлось футболистам обеих команд. После того как машина покинула поле, игра возобновилась.
Встреча завершилась со счётом 1:1. "Брага" отыгралась на 12-й добавленной минуте после двух удалений у "Порту". Ответный матч состоится 3 марта.
Ранее российский вратарь португальского клуба "Белененсеш" Станислав Крицюк жёстко вырубил защитника "Порту" Нану.
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