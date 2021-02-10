Байден пообещал без колебаний применять военную силу для защиты интересов США по всему миру
Политик назвал главной миссией Пентагона сдерживание агрессии врагов и при необходимости ведение войн ради безопасности Америки.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден пообещал без колебаний использовать силу для защиты интересов США по всему миру. Об этом он сказал, выступая в Пентагоне.
"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если нужно, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности", — заявил глава Белого дома.
Однако политик отметил, что сила должна быть последним средством, а не первым.
Байден добавил, что будет работать с министром обороны США Ллойдом Остином и лидерами стран мира над тем, чтобы положить конец войнам, тянувшимся слишком долго, при этом обеспечивая безопасность американцев от террористических угроз.
Ранее стало известно, что США приостановили начатый Дональдом Трампом вывод войск из Германии.
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