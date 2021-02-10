Новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%: всё дело в стройматериалах

Жильё в новостройках может подорожать к лету на 7%, и виной тому рост цен на стройматериалы, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников отрасли.

Отмечается, что правительство планирует увеличить утилизационные сборы на автомобили (на 25%) и строительную технику (в 2–4 раза), в частности, для переработки металла. Эксперты полагают, что это снизит инвестиции в отрасль и увеличит себестоимость лома металла.

Ломовики обратились в Минпромторг с просьбой не повышать сборы на перерабатывающую технику. Доля металлических стройматериалов в квартирах достигает 30–40%, поэтому их подорожание существенно отразится и на стоимости жилья. За год цены на стройматериалы, в частности арматуру, уже возросли на 50%.

"В большинстве регионов рентабельность строительства многоквартирных домов низкая. Застройщики не смогут "проглотить" рост себестоимости строительства и будут вынуждены перекладывать этот рост в цену квадратного метра", — прогнозирует президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По итогам января 2021 года цены на новостройки выросли на 3% и к концу первого полугодия могут прибавить ещё 5–7%, если не произойдёт ажиотажа.

Застройщики также отмечают влияние других факторов. Например, это дефицит рабочей силы и подорожание обслуживания строительства — электроэнергии, тепла и т.д. К концу 2021 года первичное жильё может вырасти в цене на 15%.

Ранее были названы российские города с самым большим ростом цен на недвижимость.

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