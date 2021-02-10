Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%: всё дело в стройматериалах

При этом к концу года данный показатель может достигнуть 15%.

10 февраля 2021, 22:40
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Жильё в новостройках может подорожать к лету на 7%, и виной тому рост цен на стройматериалы, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников отрасли.

Отмечается, что правительство планирует увеличить утилизационные сборы на автомобили (на 25%) и строительную технику (в 2–4 раза), в частности, для переработки металла. Эксперты полагают, что это снизит инвестиции в отрасль и увеличит себестоимость лома металла.

Пора возвращаться назад. Когда квартиры начнут дешеветь

Пора возвращаться назад. Когда квартиры начнут дешеветь

Ломовики обратились в Минпромторг с просьбой не повышать сборы на перерабатывающую технику. Доля металлических стройматериалов в квартирах достигает 30–40%, поэтому их подорожание существенно отразится и на стоимости жилья. За год цены на стройматериалы, в частности арматуру, уже возросли на 50%.

"В большинстве регионов рентабельность строительства многоквартирных домов низкая. Застройщики не смогут "проглотить" рост себестоимости строительства и будут вынуждены перекладывать этот рост в цену квадратного метра", — прогнозирует президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По итогам января 2021 года цены на новостройки выросли на 3% и к концу первого полугодия могут прибавить ещё 5–7%, если не произойдёт ажиотажа.

Российскому рынку жилья предсказали стагнацию

Российскому рынку жилья предсказали стагнацию

Застройщики также отмечают влияние других факторов. Например, это дефицит рабочей силы и подорожание обслуживания строительства — электроэнергии, тепла и т.д. К концу 2021 года первичное жильё может вырасти в цене на 15%.

Ранее были названы российские города с самым большим ростом цен на недвижимость.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1