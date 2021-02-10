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"Живые родились": Лайф узнал подробности истории с "подменой тел детей на кукол" в Ставрополе

По словам родственника семьи, в роддоме родителям сказали, что малыши умерли от кровоизлияния.

10 февраля 2021, 22:11
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Брат жителя Дагестана, который ранее заявил, что его умерших детей в Ставрополе подменили на кукол, рассказал Лайфу подробности истории.

По словам мужчины, отцу малышей сообщили об их смерти 9 февраля. С момента рождения и до этого времени они находились с матерью в перинатальном центре.

"Им вчера утром [9 февраля] сказали, что они умерли от кровоизлияния. Дети живые родились", — рассказал собеседник Лайфа.

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На вопрос, почему родители не обнаружили подмену, когда забирали тела, мужчина ответил, что им запретили открывать саван. Также родственник добавил, что дети были первенцами у пары.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где мужчина рассказывает, что вместо своих умерших новорождённых детей обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что по этому поводу было получено обращение от правоохранительных органов Дагестана с указанием данных роженицы. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддома Ставрополья не поступала. В Минздраве края также опровергли информацию о подмене.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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