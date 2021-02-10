Власти Ставрополья опровергли сообщения о подмене тел умерших новорождённых куклами

Власти Ставрополья опровергли сообщения о подмене тел погибших новорождённых куклами. Видео © Соцсети

В среду в социальных сетях стало распространяться видео, где мужчина рассказывает, что вместо своих умерших новорождённых детей обнаружил кукол.

"В Ставрополе в перинатальном центре родились у меня дети, я привёз их в Дагестан хоронить, начал вскрывать саван. Вот что я увидел, здесь куклы, натуральные куклы. Значит, мои дети живы, получается? Я же их оплакивал", — говорит голос за кадром.

В свою очередь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что по этому поводу было получено обращение от правоохранительных органов Дагестана с указанием данных роженицы.

"Кроме сочувствия, первая реакция — желание полностью разобраться.

И не только у нас. Мы проверили все базы — такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения — проконтролировать можно и по их записям", — написал Владимиров в "Инстаграме".

Глава региона добавил, что двойных мертворождений на Ставрополье не было никогда. По его словам, в случае смерти тело родственникам передаётся не медучреждением, а патологоанатомической службой — после соответствующего исследования. И при такой передаче у родных есть возможность увидеть тело. Тем не менее Владимиров отметил, что ситуация странная, и пообещал разобраться в ней.

В Минздраве края также опровергли информацию о подмене тел умерших новорождённых.

"Такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья — ни в текущем, ни в прошлом году", — цитирует сообщение Минздрава ТАСС.

Ранее Лайф рассказывал, что в городе Дакка в Бангладеш врач объявил новорождённую мёртвой, но она "ожила" у могилы. Девочка появилась на свет раньше срока, и медики отдали её отцу, чтобы тот довёз малышку до погоста. За это время ребёнок пришёл в себя на радость своему родителю.

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