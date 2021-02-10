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Запущен портал, посвящённый 800-летию Александра Невского

Там планируется размещать информацию о всех событиях, связанных с этой датой.

10 февраля 2021, 19:22
<p>Фото © Wikipedia </p>

Фото © Wikipedia

В Санкт-Петербурге запустили сайт, посвящённый 800-летнему юбилею святого благоверного князя Александра Невского. Его создали при поддержке телеканала "Санкт-Петербург" и сектора коммуникаций епархиального информационного отдела города.

"800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского — значимая дата как для Санкт-Петербурга, так и для России в целом. Мы запустили 1 февраля уникальный телевизионный многомесячный марафон, посвящённый российскому национальному герою. Уверен, что он приобретёт федеральное звучание, поскольку многие коллеги в различных регионах России откликнулись на наше предложение о сотрудничестве", — рассказал генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

На сайте размещена информация о событиях, посвящённых юбилею Александра Невского, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также там будут публиковать интервью историков, результаты исследований, мнения известных людей.

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Ранее Лайф рассказывал, что 800-летие со дня рождения Александра Невского отметят на Дворцовой площади.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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