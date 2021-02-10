Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

В результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба также нет.

Российские средства ПВО отразили атаку на авиационную базу Хмеймим в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", — сказал Сытник на брифинге.

Он добавил, что пострадавших и материального ущерба в результате атаки нет, база продолжает работать в штатном режиме. Также Сытник сообщил, что обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооружённые формирования.