Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
В результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба также нет.
Российские средства ПВО отразили атаку на авиационную базу Хмеймим в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.
"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", — сказал Сытник на брифинге.
Он добавил, что пострадавших и материального ущерба в результате атаки нет, база продолжает работать в штатном режиме. Также Сытник сообщил, что обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооружённые формирования.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется на продолжение регулярных контактов с американскими военными по вопросам Сирии.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева