Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
Пострадавших и материального ущерба нет.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Российские средства ПВО отразили атаку на авиационную базу Хмеймим в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.
"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", — сказал Сытник на брифинге.
Он добавил, что пострадавших и материального ущерба в результате атаки нет, база продолжает работать в штатном режиме. Также Сытник сообщил, что обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооружённые формирования.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется на продолжение регулярных контактов с американскими военными по вопросам Сирии.
Выбор редакции
В Турции задержали 12 террористов. Среди них есть и россияне
Сирия одобрила расширение российской авиабазы Хмеймим
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново
Комментариев: 0