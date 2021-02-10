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Опубликовано 10 февраля 2021, 19:11
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Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

В результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба также нет.

Российские средства ПВО отразили атаку на авиационную базу Хмеймим в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", — сказал Сытник на брифинге.

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Он добавил, что пострадавших и материального ущерба в результате атаки нет, база продолжает работать в штатном режиме. Также Сытник сообщил, что обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооружённые формирования.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется на продолжение регулярных контактов с американскими военными по вопросам Сирии.

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Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Никита Никонов
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