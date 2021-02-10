Полиция задержала обвиняемого в жестоком убийстве воронежской учительницы

Напомним, трагедия произошла вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. В момент нападения она разговаривала по телефону со знакомой и успела прокричать: "Меня убивают!". По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений, их нанесли в область груди и шеи. У неё украли сотовый и сумочку. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем.