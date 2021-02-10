Полиция задержала обвиняемого в жестоком убийстве воронежской учительницы
Сейчас его доставляют к следователю.
Фото © Соцсети
Обвиняемый в жестоком убийстве воронежской учительницы задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сейчас мужчину доставляют к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий.
"Полицейские во взаимодействии со следователями СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений и закрепление доказательственной базы", — сообщила Волк.
Напомним, трагедия произошла вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. В момент нападения она разговаривала по телефону со знакомой и успела прокричать: "Меня убивают!". По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений, их нанесли в область груди и шеи. У неё украли сотовый и сумочку. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем.
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