"Твиттер" пообещал Трампу вечную блокировку

"Твиттер" не собирается восстанавливать аккаунт Дональда Трампа, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты. Об этом сообщил главный финансовый директор компании Нед Сегал в интервью телеканалу MSNBC.

"Наша политика заключается в том, что если кого-то удалили с платформы, то его удалили, будь это просто комментатор, финансист, бывший чиновник", — сказал он.

Сегал также добавил, что правила соцсети запрещают любые призывы к насилию. Трамп, нарушивший их, ничем не отличается от других, и посему его аккаунт был удалён и восстановлению не подлежит.

Напомним, что поводом для блокировки Трампа стало его решение не признавать победу соперника на выборах президента Джо Байдена. А также неготовность осудить нападение своих сторонников на Капитолий.

Напоминаем, что ранее глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал соцсеть за блокировку аккаунта Трампа.

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