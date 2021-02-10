"Твиттер" пообещал Трампу вечную блокировку
Это аргументировали тем, что правила соцсети едины для всех.
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"Твиттер" не собирается восстанавливать аккаунт Дональда Трампа, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты. Об этом сообщил главный финансовый директор компании Нед Сегал в интервью телеканалу MSNBC.
"Наша политика заключается в том, что если кого-то удалили с платформы, то его удалили, будь это просто комментатор, финансист, бывший чиновник", — сказал он.
Сегал также добавил, что правила соцсети запрещают любые призывы к насилию. Трамп, нарушивший их, ничем не отличается от других, и посему его аккаунт был удалён и восстановлению не подлежит.
Напомним, что поводом для блокировки Трампа стало его решение не признавать победу соперника на выборах президента Джо Байдена. А также неготовность осудить нападение своих сторонников на Капитолий.
Напоминаем, что ранее глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал соцсеть за блокировку аккаунта Трампа.
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