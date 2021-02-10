Представитель ВОЗ Вуйнович привилась российской вакциной и чувствует себя хорошо
Она отметила, что прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются "индивидуальным решением каждого человека".
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович привилась российской вакциной от коронавируса, передаёт ТАСС. Она рассказала, что выбрала один из двух утверждённых на государственном уровне препаратов.
Напомним, в России пока зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса — "Спутник V" от центра имени Гамалеи и препарат центра "Вектор". Первая вскоре появится в новой лайт-версии.
"Я хорошо себя чувствую. Что касается решений других людей, то это остаётся на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни", — заявила Вуйнович.
Представитель организации отметила, что прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются "индивидуальным решением каждого человека".
Ранее стало известно, что прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" уже сделали более 2,2 миллиона россиян. Из них оба компонента препарата получили 1,7 миллиона человек.
Отметим, что Россия уже подала документы для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. А к концу текущей недели препарат может быть зарегистрирован уже в 25 странах.
Выбор редакции
Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново
Китай отказался предоставлять ВОЗ данные о первых случаях коронавируса
Офисный этикет после пандемии ковида: эксперт рассказала, что изменится
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Комментариев: 0