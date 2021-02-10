Более двух миллионов россиян уже сделали прививки от ковида вакциной "Спутник V"

Прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" уже сделали более 2,2 миллиона россиян. Из них оба компонента препарата получили 1,7 миллиона человек, сообщил замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Около 2,2 миллиона человек получили вакцину... это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 миллиона человек. Можно отметить хороший уровень безопасности вакцины", — рассказал он в ходе круглого стола в Мосгордуме "Вакцинация от CoViD-19 — эффективный барьер вызовам пандемии".

По оптимистичному прогнозу центра, 70% россиян получат прививки от коронавируса до середины лета. Пессимистичный сценарий предполагает, что процесс вакцинации основной части населения затянется до начала осени.

Ранее Лайф рассказывал, что обнародованы итоги испытаний "Спутника V". Российская вакцина оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире.

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