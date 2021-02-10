Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве коммунистам и либертарианцам не разрешили проводить митинг 23 февраля

Представители партий прокомментировали решение мэрии.

10 февраля 2021, 18:29
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © VK / <a href="https://vk.com/belyaevvalentin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валентин Беляев</a> </p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © VK / Валентин Беляев

В Мэрии Москвы отказали КПРФ и Либертарианской партии России (ЛПР) в проведении 23 февраля официальных акций из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Коммунисты планировали провести митинги и демонстрации в дату 103-й годовщины создания РККА и советского ВМФ, а также за социализм и против политических репрессий. А либертарианцы планировали выйти в поддержку Алексея Навального.

В мэрии заявили, что отказ поступил из-за эпидемиологической обстановки. Политические силы, желавшие участвовать в митинге, уже ответили на решение мэрии столицы.

В Москве за нападение на силовика задержали ещё одного участника незаконной акции 23 января — видео

В Москве за нападение на силовика задержали ещё одного участника незаконной акции 23 января — видео

Напомним, что ранее Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1