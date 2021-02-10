В Москве коммунистам и либертарианцам не разрешили проводить митинг 23 февраля
Представители партий прокомментировали решение мэрии.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © VK / Валентин Беляев
В Мэрии Москвы отказали КПРФ и Либертарианской партии России (ЛПР) в проведении 23 февраля официальных акций из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Коммунисты планировали провести митинги и демонстрации в дату 103-й годовщины создания РККА и советского ВМФ, а также за социализм и против политических репрессий. А либертарианцы планировали выйти в поддержку Алексея Навального.
В мэрии заявили, что отказ поступил из-за эпидемиологической обстановки. Политические силы, желавшие участвовать в митинге, уже ответили на решение мэрии столицы.
Напомним, что ранее Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.
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