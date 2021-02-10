В Москве коммунистам и либертарианцам не разрешили проводить митинг 23 февраля

В Мэрии Москвы отказали КПРФ и Либертарианской партии России (ЛПР) в проведении 23 февраля официальных акций из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Коммунисты планировали провести митинги и демонстрации в дату 103-й годовщины создания РККА и советского ВМФ, а также за социализм и против политических репрессий. А либертарианцы планировали выйти в поддержку Алексея Навального.

В мэрии заявили, что отказ поступил из-за эпидемиологической обстановки. Политические силы, желавшие участвовать в митинге, уже ответили на решение мэрии столицы.

Напомним, что ранее Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

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