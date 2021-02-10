Более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконных митингах
Несовершеннолетних зазывали на акции протеста через популярные соцсети.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
После несогласованных митингов, которые прошли ранее в городах России, к ответственности было привлечено более 200 родителей и законных представителей несовершеннолетних за их участие в акциях. Об этом сегодня в ходе заседания Госдумы заявил замглавы управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.
"Кстати, по итогам 31-го числа более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности", — сказал он.
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Как ранее сообщал Лайф, на прошедшие митинги подростков активно зазывали с помощью популярных соцсетей. Позже Следственный комитет завёл уголовное дело против главы сети "штабов Навального" за призывы несовершеннолетних к участию в акциях, а школьникам рассказали об альтернативных способах выражения своей гражданской позиции без участия в незаконных мероприятиях.
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