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Более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконных митингах

Несовершеннолетних зазывали на акции протеста через популярные соцсети.

10 февраля 2021, 18:54

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

После несогласованных митингов, которые прошли ранее в городах России, к ответственности было привлечено более 200 родителей и законных представителей несовершеннолетних за их участие в акциях. Об этом сегодня в ходе заседания Госдумы заявил замглавы управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

"Кстати, по итогам 31-го числа более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности", — сказал он.

"Сердце болело за детей". Кузнецова рассказала о последствиях участия подростков в незаконных акциях

"Сердце болело за детей". Кузнецова рассказала о последствиях участия подростков в незаконных акциях

Как ранее сообщал Лайф, на прошедшие митинги подростков активно зазывали с помощью популярных соцсетей. Позже Следственный комитет завёл уголовное дело против главы сети "штабов Навального" за призывы несовершеннолетних к участию в акциях, а школьникам рассказали об альтернативных способах выражения своей гражданской позиции без участия в незаконных мероприятиях.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

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