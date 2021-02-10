Более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконных митингах

После несогласованных митингов, которые прошли ранее в городах России, к ответственности было привлечено более 200 родителей и законных представителей несовершеннолетних за их участие в акциях. Об этом сегодня в ходе заседания Госдумы заявил замглавы управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.