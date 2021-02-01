"Сердце болело за детей". Кузнецова рассказала о последствиях участия подростков в незаконных акциях

Также омбудсмен отметила, что родителям стоит внимательнее относиться к досугу своих отпрысков.

Участие несовершеннолетних в незаконных акциях могло закончиться трагедией — например, подростков просто-напросто могли затоптать в толпе. Такие акции — не место для них, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Сердце болело за детей, вот по-человечески сказать именно так, потому что произойти могло всё что угодно: пошла толпа — затоптали ребёнка, упал, споткнулся, может не подняться, если она (толпа) пошла в этом направлении… К счастью, этого не произошло, — сказала омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем омбудсмен отметила, что родителям стоит внимательнее относиться к вопросам организации досуга своих детей, потому что некоторые ребята оказались на акциях из-за любопытства и избытка свободного времени.