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Опубликовано 1 февраля 2021, 17:41

"Сердце болело за детей". Кузнецова рассказала о последствиях участия подростков в незаконных акциях

Фото © Facebook / Институт уполномоченных по правам ребёнка

Фото © Facebook / Институт уполномоченных по правам ребёнка

Также омбудсмен отметила, что родителям стоит внимательнее относиться к досугу своих отпрысков.

Участие несовершеннолетних в незаконных акциях могло закончиться трагедией — например, подростков просто-напросто могли затоптать в толпе. Такие акции — не место для них, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Сердце болело за детей, вот по-человечески сказать именно так, потому что произойти могло всё что угодно: пошла толпа — затоптали ребёнка, упал, споткнулся, может не подняться, если она (толпа) пошла в этом направлении… К счастью, этого не произошло, — сказала омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".

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Вместе с тем омбудсмен отметила, что родителям стоит внимательнее относиться к вопросам организации досуга своих детей, потому что некоторые ребята оказались на акциях из-за любопытства и избытка свободного времени.

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Напомним, ранее Анна Кузнецова сообщила, что 31 января задержанных на незаконных митингах несовершеннолетних оказалось в разы меньше, чем неделю назад, а где-то не было совсем.

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Наталья Исакова
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