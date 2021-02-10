Врач дал советы, как защитить волосы от резких перепадов температур

В период перепада температур для защиты волос следует не стесняться носить шапки и капюшоны. Первые при этом желательно должны быть шерстяными. Такие советы россиянам в беседе с Лайфом дал врач-трихолог Максим Клюкин.

Не все стирают шапки регулярно. Поэтому можно подкладывать под них специальную хлопковую прокладку. Так жиры и бактерии, находящиеся на головном уборе, не будут раздражать кожу головы.

"Желательно, если мы носим шапки шерстяные, под шапочку надевать хлопковую прокладочку, которую часто можно стирать, две-три. В советское время подкладывали такие под шапку поверх волос, потому что если шапку мы не стираем постоянно, то на ней могут накапливаться жиры, бактерии. Они могут развиваться и оказывать раздражающее воздействие на кожу", — пояснил Клюкин.

Также он посоветовал использовать шампуни для глубокой очистки кожи головы с уровнем pH, близким к уровню кожи.

"В такое межсезонье — чтобы волосы не ломались и не страдали от перепадов температур — они должны быть в тепле. Лучше их собирать и убирать под шапку и капюшон, и элементарно вы можете просто простудиться", — заключил Максим Клюкин.

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