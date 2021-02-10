В ЕС не нашли заявки на регистрацию "Спутника V", но Россия опубликовала доказательства

В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сказали в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). В ответ на официальной странице препарата в "Твиттере" был опубликован скриншот с выпиской подачи этой заявки.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021

"В ответ на заявление ЕМА о том, что они не могут найти заявку "Спутник V" для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже", — говорится в публикации.

Информация о том, что Россия подала заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе, появилась в СМИ сегодня. Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), в их распоряжении имеется официальное подтверждение от Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что документ был принят.

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