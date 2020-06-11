Стяг, хоругвь, знамя, флаг — под какими символами государства бились русские воины и жили русские люди

Флаги, знамёна, штандарты появились у человечества ещё в древние времена. На Руси слова "флаг" не знали, в ходу было слово "стяг" — это было боевое княжеское полотнище, под которое стягивались полки. У каждого князя было несколько стягов, например в "Повести о битве на Липице", описывающей междоусобное сражение князей, говорится, что "Бяше бо у Юрья стягов 17, а трубь 40, толико же и бубнов, а у Ярослава стягов 13, а трубъ и бубнов 60".

Трубы и бубны нужны были князьям, чтобы управлять построением войск и подавать сигналы в бою. Как правило, княжеский стяг находился в середине боевого строя русских, а остальные были рассеяны по полю — по ним опытный полководец судил о ходе битвы. Стяг охраняли самые сильные и опытные бойцы — стяговники. Если стяг падал, это означало, что княжеские войска в этом месте терпят поражение. Если же "стязи ихъ золоченыа ревуть, просьтирающеся, аки облаци", то это означало, что войска успешно противостоят врагу или идут в наступление.

Древнерусские стяги

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Первым известным стягом стал стяг князя Владимира — это было квадратное полотнище с золотым изображением Коловрата, которое использовалось с VIII века вплоть до крещения Руси. После крещения символ солнца со стяга исчез, сам стяг стал треугольным, а навершие стяга стали делать в виде копья с крестом. Уже осаждающие Корсунь войска князя Владимира изображались с подобными стягами на миниатюрах Ридзивилловской летописи XIII века.

В домонгольский период была известна вариация красного стяга с двоезубцем — это князь Святослав таким образом отметил разгром Хазарского каганата. Но двоезубец на стягах русских князей не закрепился, исчез, возможно, он был символом личной победы полководца. Под клиновидными стягами русские князья бились с монголами, под такими же стягами князья Дмитрий Донской и Александр Невский отстаивали рубежи родины.

Однако вскоре наравне с красными стягами у князей появились и синие стяги. Это изменение задокументировано в миниатюрах Сильвестровского сборника XIV века: на них князь Борис идёт на печенегов под стягами двух цветов: синим и красным.

Княжеские хоругви

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В литературном памятнике XII века "Слово о полку Игореве" встречается новое обозначение княжеского стяга — хоругвь. В это время на стягах начинают изображать лики святых, а сам стяг начинает приравниваться к святыням и становится не только средством для управления войсками, но и символом власти. Князья перед битвами склоняют перед хоругвями колени и просят Бога о даровании победы. Например, перед битвой с ханом Мамаем князь Дмитрий Донской молился, встав на колени перед хоругвью с ликом Всемилостивейшего Спаса.

Отныне водружение хоругви над вражеским укреплением или городом означало победу русского оружия. Очевидно, что в сражениях русские продолжали использовать стяги с изображениями святых. На это указывает "Сказание о Мамаевом побоище", где русские стяги называются христианскими.

Знамёна

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В этом же "Сказании..." встречается ещё одно новое обозначение флага — знамя. Появляются и описания знамён. Например, у князя Владимира Андреевича знамя чёрного цвета: "Князь же Владимеръ Андрѣевичь ста на костѣх под черным знаменем". А из боя князья возвращаются "каждый под своё знамя".

На знамёнах изображались образы святых или Иисуса Христа. Воины, идя на смерть, надеялись, что небесные покровители защитят их, а если суждено погибнуть, то помогут миновать мытарства и войти в рай.

У великого московского князя Василия III знамя было белого цвета, на нём был вышит библейский герой-полководец Иисус Навин. При Иване Грозном Русь ждала Второго пришествия Христа, потому и отношение к знамёнам с изображениями святых было трепетным.

В войске Грозного, осадившего Казань, была точная копия стяга Дмитрия Донского — клиновидное знамя с изображением Всемилостивого Спаса; а на великом стяге самого царя был изображён Христос на коне в окружении святого воинства в белых одеждах и архангел Михаил верхом на золотом коне, держащий распятие. Знамя царя было многоцветным — с синим и "сахарным" полями и с зелёной и широкой красной (брусничной) полосой.

Вообще, при Иване Грозном российские знамёна получили настоящее развитие — знаки царской, а значит, и божественной власти были большими, в длину достигали трёх метров и шились из дорогих и тяжёлых тканей — тафты, шёлка, бархата, расшивались золотом.

Наиболее известным в истории России осталось знамя с Всемилостивым Спасом. Его использовали во время сражений вплоть до петровских времён — русская армия под этим знаменем ходила в поход на Азов и воевала со шведами. Своё знамя было даже у Ермака и его дружины, когда казаки в конце XVI века пошли покорять Сибирское ханство. На нём был крупно изображён архангел Михаил на коне, а на другой стороне — лев и единорог.

Во времена Смуты ополченцы встали под малиновое знамя князя Пожарского, на котором был изображён архистратиг Михаил и преклонивший перед ним колени Иисус Навин. А второй царь из династии Романовых, Алексей Михайлович, ходил в военные походы под тёмно-красным знаменем с ликом Спаса. Именно при этом царе в России впервые появился бело-сине-красный флаг.

От знамён к триколору

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Удивительно, но к концу XVII века у русского государства не было знамени, которое могло бы объединить всех. Знамёна оставались частными — царскими, боярскими, полковыми. Именно этот пробел и ликвидировал Алексей Михайлович. Он создал первый флаг страны по подобию стрелецких знамён. В основу был положен крест синего цвета, который символизировал Россию как последний оплот подлинной веры. Два поля оставались белыми, а два поля стали красными.

Триколор с золотым двуглавым орлом как символ государства был учреждён лишь 6 августа 1693 года сыном Алексея Михайловича Петром I для 12-пушечной яхты "Святой Пётр". На триколоре чередовались горизонтальные полосы красного, синего и белого цвета с золотым двуглавым орлом посередине. Кроме этого флага Пётр ввёл в обиход Андреевский флаг для флота и армейское знамя на основе триколора с орлом и пушками внизу. Торговый флот имел право вывешивать чистый триколор без орла.

У самого Петра был личный императорский штандарт жёлтого цвета с чёрным двуглавым орлом. Наверху красовались три короны, в лапах орёл держал карты морей, омывавших Российскую империю, а на груди его изображался Святой Георгий, поражающий змея.

Этот штандарт просуществовал с различными изменениями вплоть до XIX века, пока наконец не трансформировался в жёлто-бело-чёрный триколор. И лишь 29 апреля 1896 года император Николай II объявил национальным символом бело-сине-красный флаг и повелел, чтобы флаги других цветов к почитанию не допускались. Это вызвало в обществе многочисленные споры, которые закончились лишь после того, как геральдист и историк Пётр Белавенец привёз из Архангельска настоящее знамя Петра I, которое было сшито из флажной материи — флагдуха. Это был квадрат из трёх полос равной ширины: снизу была красная полоса, посередине — синяя, сверху — белая. Вшитый в полотнище жёлтый двуглавый орёл захватывал все полосы. На груди императорской птицы масляной краской было нарисовано церковное изображение щита с Георгием Победоносцем.

Больше вопросов к императору не было

В 1918 году большевики в свою очередь озаботились проблемой государственного флага. Согласно декрету о флаге РСФСР, страна получила красное знамя, которое одновременно было и национальным, и государственным, и боевым. Со временем флаг незначительно менялся: исчезла надпись РСФСР в рамке, у навершия на полотнище появилась звезда, а позже серп и молот.