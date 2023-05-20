Скрытая карта: Почему русские города находят даже на берегах Ла-Манша, но европейцы это отрицают Вы удивитесь, но ещё 150 лет назад российские учёные знали: вся Европа была русской. А в XVIII веке об этом писала даже императрица Екатерина Великая. 19 мая, 23:40 Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов

В письме дипломату Фридриху Гримму, публицисту и своему старинному другу, сопровождавшему Екатерину Великую в Россию, она утверждала, что легко может доказать: именно славяне дали названия большей части рек, гор, долин во Франции, Испании, Шотландии и в других европейских странах. Более того, царица была уверена, что "вся раса Людовиков была древними славянами, как и все короли вандалов в Испании". Вряд ли Гримм осмелился спорить с самой могущественной женщиной Европы.

Рутена во Франции и Рутиния в Британии

"Рутены" (русины) барабанщик и трубач, рисунок из книги Пьетро Бертелли (Pietro Bertelli), 1563 год. Иллюстрация © Public Domain

В 1681 году во Франции энциклопедист Михаэль Баудранд опубликовал труд "География", в котором упоминал столицу западного славянского племени рутенов — Рутену. По мнению Баудранда, город находился в одноимённой провинции славян Рутении (Rutenorum), расположенной на севере Франции и граничащей на юге с Аквитанией. По мнению автора, кроме западных рутенов в Европе жили и восточные рутены, которых Баудранд без сомнений называл русами или русаками, исповедовавшими "греческую" веру. По-итальянски их называли russi.

Немецкий картограф Петрус Варин размещал Рутению на берегу Ла-Манша между городами Кале и Дюнкерк. В Британии Баудранд упоминал два славянских топонима. Это графство Рутланд (Рутландия) — провинция между Лестерширом, Линкольнширом и Нортгемширом и город Рутиния "в Северной долине". Возможно, имелась в виду долина Северн.

Славянские города в Голландии: Славенбург, Вильтенбург и Руговхолм

Хронист VIII века Беда Достопочтенный упоминал о голландском городе Утрехт как о столице славян-вильтов — Вильтенбурге, или Вильтенборе. Хронист писал, что "голландские славяне" агрессивны и воинственны, но живут в мире с саксами и фризами. В VII веке их завоевал король франков Догоберт. Он до основания разрушил Вильтенбор и возвёл на его месте город Утрехт.

А майордом Австразии Пипин Геристальский в конце VII века завоевал всю землю славян — Славонию и Голландию — и послал десятки миссионеров, чтобы обратить голландских славян-вильтов в католичество. В связи с этим Беда Достопочтенный упоминал ещё один древний город славян в Голландии — Славенбург, строительство христианского храма в котором освящал сам святой Виллиброрд — проповедник из Западной Германии. Ныне этот город называется Влардинген, и жители его знать не хотят ни о каких славянах, а ведут счёт возрасту города от заложения храма Виллиброрда.

Хлодвиг III в колеснице, запряжённой волами, с Пипином II из Герсталя, едущим рядом с ним, из "Истории Франции" Коларта, опубликованной около 1840 года. Иллюстрация © Getty Images / Universal History Archive

Был в Голландии славянский город, в котором жили руги, или рутены, — Руговхолм, он же Ruigenhil. Этот город и сейчас находится на прежнем месте в провинции Noord-Brabant (Северный Брабант), но называется теперь Виллемстад (Willemstad). Город был якобы основан только в XVI веке. Правда, при строительстве защитной дамбы на месте Руговхолма на глубине восьми метров в корнях древнего дуба была найдена деревянная статуэтка, чей возраст насчитывает семь тысяч лет, но кто там знает, что за народы тогда жили на месте Голландии. Голландцам это вряд ли интересно, ведь их самих там в это время точно не было.

Славяне острова Рюген: Аркона и Кареница

Остров Рюген давно стал легендой отечественной истории — он же Руян, он же остров Буян из русских сказок. Жившие тут славяне-руги были непримиримы к чужеземцам и первыми приняли на себя нашествие германских племён. Любопытный факт: в столице ругов Арконе стоял белоснежный храм, в котором жил угольно-чёрный конь — вроде Буцефала Александра Македонского. Конь тот был священным и предсказывал будущее, перешагивая через жердь. Когда германцы захватили коня, славяне-руги обменяли его на всех пленных германцев, в том числе и вождей, чем страшно разозлили врагов: они сочли это оскорблением.

Вид с маяка на остатки славянского городища. Фото © Wikipedia / Витольд Муратов

Аркона была взята датчанами в 1168 году. Она пала в результате сговора датчан с арконской знатью, предавшей своего князя. Была сдана датчанам и крепость Кареница, расположенная в глубине острова на болоте. Условиями сдачи датчане выдвинули уничтожение главных славянских идолов: Свентовита, Руевита, Поревита и Поренута — и выдачу сокровищ Арканы. Теперь на полуострове Виттов на месте древней столицы ругов — пустырь. Но сохранился городок Ральсвик, чьё название представляет собой славянское имя "Раль", к которому присоединено немецкое обозначение торжища — "вик".

Курган на Рюгене. Фото © Wikipedia / J C D

Славяне Германии: Виндехаузен, Гамбург и Пархим

"Тут всё до магмы славянское!" — так о ныне германской земле говорил великий русский художник Глазунов. И действительно, количество славянских топонимов тут местами доходит до 80%.

Хроника, написанная монахами монастыря Святого Петра в городе Эрфурте в Тюрингии, упоминает, что славяне жили на территории Западной Германии с древности и поселения их располагались даже в земле Гессен. У них было множество городов, среди которых были названные монахами по-немецки Теттельштадт, Баберштадт, Тендорф, Хохдорф и Некерода.

Славяне жили в городах Вернигероде, Винроде, Альтенроде и Бадерслабене. Вы удивитесь, но археологические раскопки на месте королевской резиденции Тилледа выявили обширный культурный слой, связанный со славянским населением и его ассимиляцией германцами. Около 40% найденной керамики были славянскими; из 110 найденных на местном кладбище мужских захоронений 15% принадлежали славянам, ещё 64% были потомками от смешанных браков германцев и славян.

В Гарце — горах на севере Германии — есть монастырь, который так и называется: Виндехаузен — "поселение славян". В другом местечке с тем же названием Виндехаузен сохранилась скульптура Богоматери с младенцем, известная как "Помайбог" — "Помогай Бог!". Почитание "Помайбога" было так велико, что его изображение попало на герб города Винденхаузен, а славянский язык был в ходу ещё в XIII веке.

Скульптура "Помайбог" и герб города Винденхаузен. Фото © pereformat.ru

Известный немецкий город Гамбург появился на месте славянского поселения VIII века. Город славян назывался Богбор (Богборг) — то есть "город Бога". Сами немцы предполагают, что изначальное название места было "храм бога" (Hram boga). Уже в 810 году крепость была разрушена. Богбор неоднократно восстанавливали и снова разрушали — датчане, норманны и даже сами славяне. Только в XII веке Фридрих Барбаросса дал городу значительные привилегии в торговле, после чего дела Гамбурга пошли в гору — и он одним из первых немецких городов вошёл в Ганзейский союз.

На притоке Эльбы Эльде находится город Пархим (Пархун), упоминаемый в хрониках 1170 года как Пархом. Мекленбургский историк Николай Маршалк в XVI веке писал, что это древний славянский город, упоминаемый ещё Клавдием Птолемеем как Алистос. Пархуном (очевидно, Перуном) его назвали в честь золотого идола, которому поклонялись славяне. Кстати, немцы и сейчас считают, что идол спрятан неподалёку. Упоминается в хрониках и золотая "корона бога Радегаста", которую тоже мечтают найти местные археологи.

Швеция и Дания: Виндеби, Деммин и Росток

Археологические находки подтверждают: славянская керамика и славянские украшения найдены по всему южному побережью Скандинавского полуострова. Археологам здесь известно минимум три поселения древних славян, а в Дании, в местечке под названием Виндеби на острове Фюн, был найден четырёхголовый славянский идол.

До датчан территория Дании была занята славянами-ободритами. В период расцвета они сами ходили в Скандинавию за добычей и рабами. Главными городами ободритов были Деммин, Поморье и Мекленбург.

В период войн в Средние века Деммин стал настоящим оплотом славянских племён. Город был безрезультатно осаждён в 1147 году во время крестового похода католиков против славян-венедов. Деммин устоял, но враги разорили окружающие его земли, и к 1230 году Деммин вошёл в состав Померании и стал резиденцией поморских князей.

Статуя славянского божества из Гатчова Демминского района в археологическом музее. Фото © Wikipedia / Wolfgang Sauber

Немецкий город Росток был основан славянами — хижанами и лютичами — ещё в древности. Первое упоминание города встречалось в сагах викингов, которые рассказывали о высадке в городе Кнуда Великого примерно в 994 году. А упоминание в европейских хрониках приходится на 1161 год. О Ростоке вспоминают в связи со взятием города сразу двумя германскими предводителями: Генрихом Львом и Вальдемаром I. Город был в те времена богатой добычей и находился на торговых путях. Жители его были зажиточны: ширина домов древних славян достигала восьми метров. Благодаря географическому положению Росток в XIII веке вошёл в Ганзейский союз.

Но столицей ободритов долгое время оставался Мекленбург — крепость, находившаяся южнее Висмара. Вот как писал о ней немецкий монах-летописец Гельмольд из Босау: "Я слышал, что в Мекилинбурге в рыночные дни насчитывалось пленных данов до 700 душ и все были выставлены на продажу, лишь бы хватило покупателей…" А вот как описывал он самих славян: "Они не затрудняют себя постройкой домов, предпочитая плести хижины из прутьев... И когда бы ни раздался клич военной тревоги, они прячут в ямы и своё зерно, и золото, и серебро, и всякие драгоценности. Женщин и детей укрывают в крепостях или в лесах, так что неприятелю ничего не остаётся на разграбление — одни только шалаши. Нападения данов ни во что не ставят, напротив, даже считают удовольствием для себя вступать с ними в рукопашный бой".









Авторы Александр Лаврентьев