"Малышка на миллион": кто на самом деле создал секс-куклу Современных мужчин, увлекающихся синтетическими спутницами жизни, называют идоллаторами, а их ориентацию — дигисексуальностью. Но фетиш этот появился не вчера и даже не в прошлом веке. Его изобретение уходит в глубину веков. 7 мая, 23:40 Секс-куклы. Обложка © Getty Images / Jean-Marie HOSATTE / Gamma-Rapho

Греки и голландцы

Первое литературное произведение на эту тему было создано примерно в VI веке до нашей эры греками — это миф о скульпторе Пигмалионе и его прекрасной статуе Галатее, которую оживила богиня Афродита, сжалившаяся над влюблённым скульптором. Что делал со скульптурой Пигмалион до этого момента, история умалчивает, но потом он женился на ожившей красавице.

Жан-Леон Жером. Пигмалион и Галатея. Фото © Wikipedia

Примеру Пигмалиона следовали средневековые обитатели Британии. Там до сих пор сохранились изображения каменных "божеств", называемых шиила-на-гигс. Обычно в Интернете пишут, что это были "женщины с большими гениталиями". Вряд ли каменное изображение антропоморфной головы и расположенного сразу под ней углубления-вульвы можно назвать "статуей женщины". Учёные предполагают, что скульптуры, установленные в монастырях, якобы символизировали грех похоти. Так себе предположение, тем более что среди ирландцев до сих пор есть поверье: кто "приласкает" шиилу-на-гигс, тот излечится от многих болезней.

Похотливые голландские моряки и алчные французы

Следующее упоминание секс-игрушки приходится на век великих географических открытий. Уже в XV веке европейские моряки совершали такие долгие походы, что придумали себе "подружку". Её шили из тряпок, набивали соломой и одевали в женскую одежду для пущей достоверности. Кукла получила имя "леди для путешествий", правда, осталось неизвестным, была ли это коллективная подружка или каждый шил себе свою. Но факт остаётся фактом: секс-куклы были у голландцев, испанцев и немцев уже тогда.

Фото © Wikipedia

Кстати, японцы познакомились с "леди для путешествий" благодаря голландским морякам. Они переняли этот обычай, усовершенствовали кукол и ещё долго называли их "голландскими жёнами".

Французы подошли к делу с коммерческой жилкой. Немецкий сексолог Иван Блох в труде "Сексуальная жизнь нашего времени" в главе "Об извращениях" кроме скотоложства и кровосмешения описывал парижских секс-кукол. "Здесь можно упомянуть также о непотребностях с искусственными имитациями человеческого тела и отдельных органов, — писал он в 1908 году. — В этой части порнографической техники есть истые Вокансоны, искусные механики, изготавливающие из резины и других эластичных материалов целых мужчин и женщин, Hommes и Dames de voyage для целей разврата.

Особенно похожими на натуральные оказываются в них половые части. Имеется даже подобие бартолиновых желёз в виде наполненных маслом "пневматических мешочков". Точно так же имеется особое приспособление для эякуляции похожей на семя жидкости. Такие куклы действительно предлагаются в каталогах фабрикантов "Парижских резиновых изделий". Под Вокансонами медик подразумевал продолжателей дела Жака де Вокансона — мастера механических игрушек XVIII века.

Кукла влюблённого Кокошки

В 1919 году Вену потряс настоящий секс-скандал. Известный художник — чех Оскар Кокошка — стал выходить в свет с собственной секс-куклой. Он возил её по городу, заявлялся с ней в театр и на другие мероприятия.

Оскар Кокошка. Фото © Wikipedia

О темпераменте Кокошки знали многие. Никто из натурщиц не мог устоять под напором страсти. Но сердце художнику разбила Альма Малер, вдова композитора Густава Малера. Ей было 33, ему 26, и страсть поглотила обоих. По признанию Альмы, они всё время занимались сексом — и лишь в перерывах художник рисовал возлюбленную.

Вскоре связь стала тяготить женщину, она не собиралась выходить замуж за молодого сумасброда, избавилась от беременности, а с началом Первой мировой войны отправила любовника на фронт. Там художника ждало тяжёлое ранение, трудное выздоровление и весть о том, что Альма бросила его.

Вернувшись в Вену, приунывший Кокошка заказал художнице из Мюнхена Гермине Моос куклу в натуральную величину, которая повторяла бы все особенности тела его возлюбленной. Предвкушая встречу, он даже потратился на обширный женский гардероб. Кукла, набитая пухом, получилась весьма странной. Но он всё равно шокировал окружающих появлением с ней.

Гермина Моос со своим творением — куклой для Кокошки. Фото © samovyrazhenie.livejournal.com

К несчастью, секс с куклой разочаровал художника. В конце концов он просто отрубил ей голову и закопал в саду. Главным результатом романа Кокошки с Малер стало полотно "Невеста ветра", на котором он изобразил Тристана и Изольду.

Стеклянная женщина и Лилли

В середине XX века развитие идеи продолжилось в Японии и Германии. В Японии была изобретена надувная кукла для утех солдат и моряков. В СССР об этом стало известно, когда у одного из пленных японских офицеров нашли такую куклу в ранце: собираясь в плен в глухую Россию, самурай прихватил и резиновую подружку.

Куклу, приближенную к современным аналогам, впервые стали выпускать в Германии в 1950-х годах. Её можно было купить в публичных домах и даже в парикмахерских. Куклу звали Лилли. Некоторые журналисты считают, что в появлении такой продвинутой куклы "виноват" сам Гитлер, который якобы велел Гиммлеру создать куклу для немецких солдат, после того как в парижском гарнизоне нацистов разразилась эпидемия сифилиса.

Стеклянная женщина в Немецком музее гигиены. Фото © dhmd.de

Сами немцы существование секс-куклы Гитлера отрицают. И связывают появление секс-куклы с работами таксидермиста Франца Чакерта, который по заказу фабриканта Карла Лингера создал "стеклянную женщину" для Международной выставки гигиены в 1930-х годах. Этот манекен произвёл тогда фурор: он имел лёгкий скелет и был покрыт прозрачным пластиком — целлоном. Очевидно, что идеи Чакерта не пропали, а были использованы немецкими бизнесменами.

Малышка на миллион

Из Германии секс-кукла попала в США. Долгое время изделия продавались только в магазинах для взрослых, но в 1968 году секс-игрушки было разрешено отправлять по почте, и американские фирмы наперегонки стали поставлять товар изголодавшимся мужчинам. Правда, вплоть до 1990-х годов куклы мало чем отличались от изделий XV века.

Дуглас Хайнсом, владелец и дизайнер TrueCompanion. Фото © Getty Images / Ethan Miller

Первый секс-робот Труди был создан в 1993 году Дугласом Хайнсом. Робот не стал популярным, однако в проект влили около миллиона долларов, и в 2017 году компания TrueCompanion представила на выставке в Лас-Вегасе "полноразмерные интерактивные куклы для секса" обоих полов. "Девушку" звали Рокси, а "юношу" — Роки. Успех был феноменальный. Куклы-роботы весили по 54 килограмма, имели рост 170 сантиметров, могли имитировать движения во время секса, оргазм, а "девушка" могла даже храпеть во время "сна".

Кроме Хайнса этим занимался и калифорнийский художник Мэтт Макмаллен, однажды решивший изготовить реалистичную синтетическую женщину. Так как весь процесс изготовления подружки он выложил в Интернет, его стали заваливать предложениями продать куклу. Художник смекнул, что перед ним Клондайк, и открыл фирму RealDoll по изготовлению секс-кукол в натуральную величину. Изделия фирмы стоят от четырёх до 50 тысяч долларов, и Макмаллен завален заказами на годы вперёд. В 2015 году Макмаллен решил роботизировать продукцию, снабдить кукол искусственным интеллектом, который позволял бы выполнять команды, вести беседу и даже спорить с владельцем. Настройки предполагалось создавать индивидуально под заказчика. Синтетические девушки имеют приятную на ощупь кожу, с ними можно принимать ванну или душ.

Авторы Майя Новик