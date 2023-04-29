Проект "Боргхильд": Кто и зачем придумал резиновую секс-куклу для вермахта Как нацисты изобрели для своих солдат куклу с "лицом похоти" и какие надежды на неё возлагали. 28 апреля, 23:40 Адольф Гитлер. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Pierre Vauthey / Sygma, © Public Domain

Рост метр семьдесят шесть, голубые глаза, светлые волосы, короткая стрижка, упругая кожа из лучшего немецкого пластика от концерна IG Farben — так описывают изобретение конструкторов и психиатров из дрезденского Музея гигиены американские журналисты. "Её лицо не должно напоминать вам благородную жену или мать, это должно быть лицо похоти", — отзывался о резиновой подруге для нацистского солдата психиатр Рудольф Чарджхаймер. Её автором стал скульптор, работающий в отделе расовой гигиены и демографической биологии Артур Ринк.

Замена проституткам

После того как летом 1940 года нацисты заняли Париж, француженки так обрадовались победителям, что среди оккупантов началась настоящая эпидемия сифилиса.

Известно, что Гитлер ещё со времён окопной жизни Первой мировой войны боялся сифилиса буквально до дрожи. Хотя никакой трагедии к этому времени уже не было: немецких солдат успешно лечили пенициллином. Тем не менее было решено отвлечь "благородных арийцев" от уличных проституток, создав эрзац-женщину, которая могла бы удовлетворить самый широкий круг немецких мужчин. Так в Третьем рейхе возник проект "Боргхильд" — создание искусственной женщины-гиноида.

Создание "боевой подруги" поручили известному патологоанатому и таксидермисту Францу Чакерту, а внешние параметры модели доверили изготовить ученику знаменитого нацистского скульптора Арно Брекера 21-летнему Артуру Ринку.

Франц Чакерт позирует с созданным прозрачным манекеном женщины. Фото © Public Domain, © Wikipedia / Deutsche Fotothek‎

Выбор на Чакерта пал не случайно: на международных выставках гигиены 1930-х годов он явил миру целую вереницу "прозрачных людей". Анатомические манекены были выполнены из прозрачного пластика — целлона. Основой служил алюминиевый скелет. Благодаря манекену посетители выставки могли видеть внутренние органы человека. Экспонаты снабжались вмонтированной подсветкой, а голос, записанный на пластинку граммофона, объяснял, что именно посетители сейчас видят.

Главное — дезинфекция

Американские журналисты пишут, что больше всего споров вызвал внешний вид будущей "боевой подруги" солдата. Эсэсовцы якобы предпочитали более субтильных женщин, в то время как простые солдаты соблазнялись самыми что ни на есть женственными, пышными формами. Якобы из соображений гигиены было решено оставить Боргхильд без волос в интимных местах, а стрижку сделать короткой. Ходили даже слухи, что эсэсовцы изначально остановились на идее придать кукле черты венгерской актрисы немецко-сербского происхождения Екатерины Надь фон Цизер, известной под псевдонимом Кэт фон Наги, однако та наотрез отказалась позировать, и бедным Чакерту и Ринку пришлось самим фантазировать с внешностью изделия.

Актриса Кэт фон Наги. Фото © Universum Film (UFA)

Эксперименты со снятием слепков с тел знаменитых германских спортсменок тоже не увенчались успехом. Их пришлось не раз переделывать, чтобы кукла выглядела естественно и не отталкивала. Руководство рейха требовало, чтобы руки и ноги куклы были гибкими и напоминали настоящие, а кожа была мягкой и упругой. Для скелета взяли лёгкий композитный материал эластолин, а мягкий пластик заказывали у двух компаний: IG Farben и Rheinischen Gummi und Celluloid Fabrik.

Пока техники ваяли основание, врачи и психиатры разрабатывали спецпрограмму. По ней партии "резиновых подруг" должны были следовать за войсками в специальных вагончиках. На досуге солдаты могли посещать эти вагончики, а потом кукол следовало тщательно дезинфицировать, исключая заражение. Дезинфекция стала настоящей проблемой: изобретатели никак не могли подобрать пластик, который был бы мягким и на котором не оставалось бы следов обработки.

Проект "Боргхильд" провалился

Первые экземпляры "боевой подруги" нациста были созданы уже в 1941 году. Разработали три типа кукол, друг от друга они отличались сложением и высотой. Рост самой маленькой был 168 сантиметров, а самой высокой — 182 сантиметра. Куклу принимала целая комиссия из высокопоставленных офицеров, включая Генриха Гиммлера, и она осталась в восторге, хотя некоторые и отзывались о секс-игрушке со скепсисом, считая, что нет такой силы, которая заставила бы мужчину прибегнуть к подобному суррогату.

Первую партию из 50 кукол среднего типа с ростом 176 см руководство рейха заказало в мастерской Музея гигиены сразу же. Куклы поступили в войска, и их весьма успешно пользовали немецкие солдаты из гарнизона на острове Джерси — это уединённый островок в проливе Ла-Манш, который был пять лет занят нацистами. Почти всех жителей британцы эвакуировали. На строительстве подземных укреплений использовали русских военнопленных. В общем, с женщинами там было туго, но чтобы настолько...

Проект "Боргхильд". Фото © borghild.de

А потом проект провалился. Сначала отказались пользоваться куклами солдаты на Восточном фронте. Их не привлекали ни голубые глаза, ни большие груди. Затем дела у немцев пошли так плохо, что стало не до развлечений. А когда военные действия были перенесены в Европу, мастерская и всё ещё не отправленные по назначению изделия сгорели во время дрезденского пожара.

Была ли кукла?

В американских СМИ есть продолжение этой истории: журналисты указывают, что в 1950-х годах в Германии в магазинах для взрослых и в публичных домах продавалась "дочка" Боргхильд — секс-кукла Лилли. Якобы именно на её основе супруги Рут и Эллиот Хэндлер, владельцы кукольной фабрики, создали куклу Барби, так сильно отличающуюся от обычных кукол-детей и пупсов. Эту историю в американские СМИ вбросил писатель Дональд Грэм, написавший на эту тему рассказ.

Немецкая кукла Лилли, прототип будущей куклы Барби. Фото © Getty Images / SSPL

Немцы от этой истории всячески открещиваются, говорят, что всё это фейк. Он начался в 2003 году со статьи некоего журналиста Норберта Ленца, которого так никому и не удалось найти и личность которого не удалось установить. Скорее всего, на создание утки неизвестных весельчаков вдохновила реальная записка Гитлера о проблеме сифилиса у французского гарнизона нацистов. Автор то и дело ссылался на "всё ещё живого" скульптора Артура Ринка, однако подтверждения, что этот человек действительно существовал в США или Германии, тоже нет. А вот таксидермист Чакерт действительно жил и действительно создал не только целую серию прозрачных людей, но ещё и животных — лошадей и собак.

Прозрачная корова в Музее гигиены, Дрезден, Германия. Фото © Deutsches Hygiene-Museum

Рут Хэдлер действительно создала свою знаменитую куклу Барби в 1950-х годах, но, как она сама утверждает, руководствовалась мотивами феминизма. Она хотела дать девочкам понять, что они могут стать кем-то ещё, кроме как женой или матерью. Первые Барби и правда были персонажами, имеющими определённую профессию.

Сотрудники дрезденского Музея гигиены никогда не слышали ни о каком проекте "Боргхильд". Кстати, и само имя Боргхильд не немецкое, а датское. Немецкий вариант имени звучал бы как Бургхильд. Любопытно, что многие публикации на эту тему иллюстрированы фотографиями певицы Энни Леннокс 1980-х годов. Видимо, у современных авторов фейка есть своё представление о том, как должна выглядеть истинная арийка. И, наконец, вишенка на торте: в 2009 году в США была снята чёрная комедия на эту тему. Быть может, именно поэтому в публикациях очень много различных деталей: сценаристы постарались.

Но было ли хоть что-то? Несомненно, было. Европейцы в делах разврата частенько бывали впереди планеты всей. Известно, что у австрийского художника Оскара Кокошки уже в 1918 году была кукла-женщина в натуральную величину. Она должна была заменить художнику его возлюбленную Альму Малер, бросившую его. Кукла настолько разочаровала художника, что была сожжена. Впрочем, в старости Малер восстановил "даму", сочтя её произведением искусства.

Кукла австрийского художника Оскара Кокошки. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

А во время Второй мировой войны надувные женщины были у японцев. Это стало известно благодаря одному из офицеров, который, собираясь в советский плен, положил в ранец такое изделие. Разумеется, его обнаружили при обыске и уничтожили. Пользовались ли спросом надувные куклы у японских солдат, неизвестно. В любом случае это был грубо сделанный эрзац. Точно не Боргхильд.

Авторы Александр Лаврентьев