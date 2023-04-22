Катаклизм-туризм: 5 популярных вариантов выживания при ядерной войне Что пишут учёные о возможности уцелеть при ядерной войне и какие способы обсуждают в СМИ? 21 апреля, 23:40 Специальный костюм сможет защитить человека при ядерной войне только на время. © Getty Images / Marccophoto

Прогнозы учёных в случае ядерного конфликта неутешительны. Ещё в СССР физик Владимир Александров создал математическую модель ядерной войны и пришёл к выводу, что человечество вымрет, даже если будет использована только треть ядерного арсенала. Результаты современных исследований тоже не вселяют оптимизма. При полномасштабной ядерной войне потери населения стран НАТО и России составят 360 миллионов человек, а в течение двух лет в мире от голода умрут ещё 5 миллиардов. Это случится из-за 165 миллионов тонн сажи, которая попадёт в атмосферу Земли и вызовет ядерную зиму и сокращение урожая.

Если Александров предсказывал, что температура воздуха на планете упадёт на 50 градусов и всё погибнет даже в Африке, то современные учёные более оптимистичны и считают, что температура воздуха упадёт только на 16 градусов. Голод и холод будут грозить прежде всего государствам, расположенным в высоких и средних широтах. Проще говоря, Британии придётся тяжелее, чем Вьетнаму.

Расчеты на эмиграцию

Австралия и Аргентина могут стать пристанищем для выживших. Фото © Shutterstock

Все модели полномасштабной ядерной войны говорят о том, что уцелеют два государства — это Австралия и Аргентина, которая станет самой благодатной страной для проживания: здесь устойчивая экономика, адекватное правительство и развитое сельское хозяйство. Однако эмиграцию следует планировать заранее. Если все начнётся неожиданно, то шансы добраться туда равны нулю. Кроме прочего, эти государства могут закрыть границы, как это уже было во время пандемии коронавируса.

Александров считал, что единственное, где можно будет выжить после ядерной войны, — это небольшой остров в океане, желательно на экваторе или в Южном полушарии. Океан в этом случае сыграет роль аккумулятора тепла, и, возможно, на таком острове можно будет выращивать урожаи. Недаром американская верхушка активно скупает острова Новой Зеландии и строит на них персональные бункеры. Однако тут снова встаеёт вопрос, успеют ли в случае наступления "часа X" владельцы островов до них добраться? И не затопит ли эти убежища во время цунами, ведь ядерные взрывы могут вызвать катастрофические землетрясения.

Фактор подземелий

Чем глубже вниз, тем больше шансов выжить при ядерном ударе. Фото © Getty Images / gremlin

Обычного человека больше интересует, сможет ли он остаться в живых там, где живёт. И тут наши учёные согласны с американцами, которые считают, что уцелеть можно даже вблизи от эпицентра. Главные поражающие факторы атомного взрыва — это тепловое излучение, прямое излучение радиации и взрывная волна. От всего этого может защитить бетон.

Однако следует помнить и о том, что мощность бомб возросла. Если бомба над Хиросимой имела мощность 20 килотонн и была взорвана в трёхстах метрах над поверхностью земли, то современные гораздо мощнее и взрывать их будут на высоте от 900 метров до трёх километров. Это делается как раз для того, чтобы радиус поражения был как можно больше.

В Хиросиме радиус основного поражения составил 12 км, в радиусе двух километров от эпицентра было разрушено всё. Но даже здесь были выжившие. Японец Эйзо Номура выжил в подвале дома, который находился всего в 170 метрах от места взрыва, а после попал под повторную бомбардировку в Нагасаки и выжил в толпе в пригородной электричке. Факторов при расчёте поражения очень много, но исследователи сходятся на том, что уже в 12–15 километрах от эпицентра можно выжить, а на расстоянии 30 км при удачном направлении ветра не будет и радиационного поражения. Тем не менее атака на Москву может окончиться мгновенной смертью 270 тысяч человек.

Ещё миллион человек, по расчётам, будут поражены радиацией и ранены. Американские боеголовки имеют самые разные заряды — от 1 килотонны до 1,2 мегатонны. Часть несёт на себе заряды в 200, 300 и 475 килотонн. Чтобы понять мощность этих устройств, учёные приводят в пример разрушения, которые может причинить бомба в пять мегатонн. В том случае взрывной волной будут полностью уничтожены здания в радиусе семи километров, в радиусе от семи до девяти километров будут сильные разрушения, от девяти до двенадцати — средние. От двенадцати до семнадцати — слабые разрушения. Примерно такие же данные по световому излучению, способному вызывать пожары и сжечь всё живое. Незащищённые люди в радиусе трёх километров испарятся, а в радиусе восьми километров получат тяжёлые и средние радиационные ожоги, а радиационный "хвост" от взрыва может достичь в длину 500 км.

Выжить можно будет в подвалах зданий и на цокольных этажах, особенно если здание из монолитного бетона (панельные дома будут разрушены); в канализации; на подземных паркингах и в переходах; в автомобильных тоннелях. Чтобы проникающая радиация ослабла наполовину, достаточно 20 см дерева, 15 см грунта, 10 см бетона и 3 см брони. 20 сантиметров бетона уменьшат радиацию в 4 раза.

Чтобы укрыться, у жителей мегаполисов будет от 5 до 30 минут — в зависимости от расположения города и времени подлёта. Военные эксперты считают, что до территории России может долететь примерно 200 боеголовок. И это не будет конец всему, это будет только началом ядерной войны. Потому что у нас ещё есть оружие Армагеддона — "Посейдоны" и система "Мёртвая рука". А значит, следует быть готовыми ко всему.

Скорость бега

Укрыться от ядерного взрыва можно в метрополитене. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Конечно, жители Москвы и других мегаполисов рассчитывают на бомбоубежища. Они есть и находятся в рабочем состоянии, многие рассчитаны на тысячи человек. Однако сколько их в Москве, неизвестно. В мирное время одни используются под склады и автостоянки, другие закрыты на ключ, поэтому не очень понятно, успеют ли в случае атомного конфликта их привести в порядок. Кстати, работники, содержащие бомбоубежища в чистоте, предупреждают, что в них есть только запас воды, исходя из нормы два литра на человека, еду "стоит взять с собой".

Шанс выжить увеличивается, если вы сможете добраться до метро. Особенно это касается "глубоких" станций, таких как "Парк Победы", "Савёловская", "Фонвизинская", "Дубровка" и другие. В подвале и в подземном паркинге есть риск, что вас завалит обломками; метро в этом отношении может выручить — по его тоннелям можно выбраться на поверхность и уйти из зоны поражения. А гермозатворы могут защитить от взрывной волны, пожара и радиации.

Вариант — тундра

Есть шанс спастись от ядерного удара, перебравшись в глухую местность. Фото © Shutterstock

Оптимистично настроенные предлагают вариант — уйти с ружьём в тундру или тайгу и там выжить. Однако учёные думают, что это не выход. Например, профессор экономики Тайлер Коэн рассчитал, что небольшая группа людей в случае ЧС обречена. В столкновении с крупной бандой мародёров им не выжить, к тому же любому выживальщику со временем понадобятся полноценный отдых, медпомощь и запас продуктов. Всё это может обеспечить провинция. Для проживания лучше выбрать довольно многочисленный город или пригород с развитым сельским хозяйством, вдали от крупных заводов, опасных производств и ракетных частей. Большое сообщество людей может быстро самоорганизоваться, обеспечить граждан необходимым и защитить от мародёров.

Российские учёные полагают, что самым безопасным местом для выживания могут стать небольшие города в Сибири. Следует учитывать, что крупные города Урала и Сибири и мощные ГЭС на Енисее и Ангаре являются целью ракет США и могут быть разрушены, а большие территории могут попасть под временное затопление. Однако от города до города в Сибири — тысячи километров, следовательно, огромные пространства останутся пригодными для жизни и сельского хозяйства и выжить там будет можно даже при понижении среднегодовых температур. Но если правы не современные ученые, а советский физик Александров и температура опустится на 50 градусов, то трудно придётся всем.

Авторы Александр Лаврентьев