Спутник NASA, заряд ЯО, метеорит: что взорвалось над Киевом Какое небесное тело стало результатом вспышки над Киевом и почему в соцсетях Украины назвали это дурным знаком. 20 апреля, 10:50 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © t.me / "Срочно, сейчас"

Вчера вечером в небе над Киевом были зафиксированы взрыв и яркая вспышка, которую было видно даже из белорусского Гомеля. В СМИ обсуждают несколько версий произошедшего. Первая касается падения спутника NASA, вторую связывают со сходом с орбиты пентагоновского спутника или одного из болидов Илона Маска, ну а третью поддерживают сторонники конца света, намекая, что произошла тренировка взрыва ЯО или "грязной бомбы" над столицей Украины. Не зря ведь в Киев следом прилетел генсек НАТО.

Видео взрыва над Киевом. © t.me / "Телестрим Z"

Версия NASA

Загвоздка в том, что NASA опровергло падение спутника, зато британские издания напомнили за несколько часов до вспышки над Киевом о мёртвом космическом корабле NASA, который может кого-то "убить и находится всего в часе от того, чтобы врезаться в Землю". Речь идёт о спектроскопическом приборе высокой энергии солнечной энергии (RHESSI) NASA Reuven Ramaty, который наблюдал за солнечными вспышками. Его запустили ещё в феврале 2002 года.

— 600-фунтовый корабль размером с транспортный контейнер должен вернуться в атмосферу в 21:30 по восточному времени после того, как космическое агентство вывело его из эксплуатации в 2018 году из-за сбоя связи, — сообщала Daily Mail.

Также издание сообщило, что карта падения включает регионы в Южной Америке, Африке или Азии. При обновлении текста и уже после падения неопознанного предмета один из учёных прокомментировал ситуацию.

Спутник NASA Reuven Ramaty, который мог сгореть над Киевом. Фото © nasa.gov

— Объект определённо не был ни спутником NASA, ни космическим мусором, — сказал Daily Mail астроном и астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл. Он поспешил списать падение на метеорит или российскую ракетную атаку.

При этом на сайте spacetrack.org, где публикуется информация Космического командования Вооружённых сил США, висит новость о том, что спутник RHESSI сошёл с орбиты.

ПВО или космическое тело

Поскольку, по некоторой информации, траектория спутника NASA проходит в тысячах километров дальше от Украины, то списать падение неизвестного тела на прибор RHESSI не так просто. Руководитель Офиса президента Украины объяснил вспышку неизвестного происхождения работой ПВО, но позже удалил это сообщение.

Единственная официальная версия Киева на этот момент выглядит так: "На Украине вчера вечером в 21:57 произошло высокоэнергетическое акустическое событие. Расчётное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Вероятно, это связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы. Информация уточняется". Об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля при Космическом агентстве Украины, который ведёт наблюдение за сейсмической, радиационной обстановкой и геофизическими явлениями.

Дурной знак

В украинском сегменте соцсетей идёт активное обсуждение того, что падение болида является "дурным знаком". Часть комментаторов обсуждает даже версию "тренировки ЯО" или "грязной атомной бомбы", которую, как и обещал, создал Киев. Не случайно необъявленный утренний визит в Киев генсека НАТО Столтенберга переполошил Интернет.

Визит в Киев генсека НАТО Столтенберга. Видео © t.me / "Срочно, сейчас"

Некоторые мистики связывают взрыв над Киевом с событиями вокруг Киево-Печерской лавры. Священники и прихожане неоднократно предупреждали власти Украины о том, что гонения на православных закончатся для них бедой.

Авторы Дмитрий Шестопалов