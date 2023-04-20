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20 апреля, 02:14

Захарова пошутила о "падении спутника NASA" над Киевом

Захарова назвала "падение спутника NASA" над Киевом "мусором метрополии"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о заявлении властей Киева насчёт того, что якобы яркая вспышка над столицей Украины была вызвана падением космического спутника NASA. Российский дипломат увидела в этом происки "метрополии".

"Глава Киевской военной администрации Сергей Попко: "Над Киевом упал американский спутник". Судя по всему, в метрополии определились, что делать с космическим мусором", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В NASA ответили на заявления, что над Киевом упал спутник США

В NASA ответили на заявления, что над Киевом упал спутник США

Напомним, вечером 19 апреля в небе над Киевом было замечено несколько ярких вспышек. Была объявлена воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это якобы было падение спутника NASA, однако в американском космическом агентстве это опровергли.

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Агентство "Москва" / Новосильцев Артур

Анатолий Симоненко
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