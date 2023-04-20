Захарова пошутила о "падении спутника NASA" над Киевом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о заявлении властей Киева насчёт того, что якобы яркая вспышка над столицей Украины была вызвана падением космического спутника NASA. Российский дипломат увидела в этом происки "метрополии".

"Глава Киевской военной администрации Сергей Попко: "Над Киевом упал американский спутник". Судя по всему, в метрополии определились, что делать с космическим мусором", — написала Захарова в своём Telegram-канале.