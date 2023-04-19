Небо над Киевом осветили яркие вспышки

В небе над Киевом были замечены несколько ярких вспышек. Жители города наблюдали, как упал некий объект. Там была объявлена воздушная тревога.

Яркая вспышка в небе над Киевом. Видео © Telegram / "Страна"

"Киевляне сообщают о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Её видели и в области", — сообщает издание "Страна".

В соцсетях стали появляться видео с неким объектом, ярко осветившим небо Киева. Власти Украины поспешили заявить, что это результат работы сил противовоздушной обороны, однако затем это сообщение удалили.