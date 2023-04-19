Небо над Киевом осветили яркие вспышки
В небе над Киевом были замечены несколько ярких вспышек. Жители города наблюдали, как упал некий объект. Там была объявлена воздушная тревога.
Яркая вспышка в небе над Киевом. Видео © Telegram / "Страна"
"Киевляне сообщают о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Её видели и в области", — сообщает издание "Страна".
В соцсетях стали появляться видео с неким объектом, ярко осветившим небо Киева. Власти Украины поспешили заявить, что это результат работы сил противовоздушной обороны, однако затем это сообщение удалили.
Ранее в Екатеринбурге сняли на видео падение неизвестного светящегося объекта. Неопознанный метеор якобы упал рядом с трассой за городом и взорвался при ударе о землю. Однако подтверждений этого не нашли.
"Страна"