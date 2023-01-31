Астроном объяснил, что за яркий объект пролетел в небе над Красноярском

Пронёсшийся над Красноярском светящийся болид может быть обыкновенным космическим мусором. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

"По кадрам, на которых было запечатлено сгорание, видно, что болид прямо осветил территорию. Это редкий метеор, яркий. Такое впечатление, что это всё-таки был не естественный камень, а космический мусор", — предположил астроном.

Специалист также заверил, что болиды вовсе не часто пролетают над большими городами. Однако сами эти небесные тела не представляют никакой ценности для науки, гораздо важнее, по словам Сурдина, кадры, где запечатлена траектория их полёта.