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19 января, 13:04

Названы условия, при которых можно будет увидеть приближающуюся к Земле комету

Эксперт Рублёва: Приближающуюся к Земле комету можно будет увидеть при ясной погоде

Комета C/2022 E3, которую в марте прошлого года открыли американские астрономы, приблизится к Земле уже 1 февраля. Если соблюсти ряд условий, то небесное тело можно будет увидеть даже невооружённым глазом, рассказала научный директор АО "Планетарий" Фаина Рублёва.

"Ближайшая точка к Земле — перигей — состоится 1 февраля. Это самый удобный момент для того, чтобы попытаться её (комету. — Прим. Лайфа) понаблюдать. Но для этого нужны соответствующие условия — отсутствие городской засветки, что сразу же говорит о невозможности наблюдения кометы в Москве, потому что засветка есть всегда и везде", — приводит РИАМО слова специалиста.

В связи с этим Рублёва посоветовала желающим увидеть комету собственными глазами устроить наблюдение за ней за городом. По словам специалиста, не менее важным фактором, который влияет на видимость C/2022 E3, является погода. Если 1 февраля будет ясно и безоблачно, то комету удастся хорошо разглядеть.

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А ранее стало известно, что мощная вспышка самого высокого класса (X) была зафиксирована в ночь на 11 января на Солнце. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что это третье подобное явление с начала года. Специалисты отмечают, что всплеск солнечной активности, который наблюдается в последние дни, крупнейший с 2017 года.

Обложка ©

Freepik / tawatchai07

Наталья Исакова

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