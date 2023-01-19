Названы условия, при которых можно будет увидеть приближающуюся к Земле комету

Комета C/2022 E3, которую в марте прошлого года открыли американские астрономы, приблизится к Земле уже 1 февраля. Если соблюсти ряд условий, то небесное тело можно будет увидеть даже невооружённым глазом, рассказала научный директор АО "Планетарий" Фаина Рублёва.

"Ближайшая точка к Земле — перигей — состоится 1 февраля. Это самый удобный момент для того, чтобы попытаться её (комету. — Прим. Лайфа) понаблюдать. Но для этого нужны соответствующие условия — отсутствие городской засветки, что сразу же говорит о невозможности наблюдения кометы в Москве, потому что засветка есть всегда и везде", — приводит РИАМО слова специалиста.

В связи с этим Рублёва посоветовала желающим увидеть комету собственными глазами устроить наблюдение за ней за городом. По словам специалиста, не менее важным фактором, который влияет на видимость C/2022 E3, является погода. Если 1 февраля будет ясно и безоблачно, то комету удастся хорошо разглядеть.