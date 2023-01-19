Кличко обратился к нейтральной Швейцарии с просьбой поставить Украине системы ПВО

Мэр Киева Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе попросил Швейцарию поставить Украине оборонительные вооружения, например, системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Я прошу Швейцарию предоставить оборонительное вооружение, которое защитит жизни людей, — например, системы противовоздушной обороны", — сказал глава украинской столицы.

При этом, комментируя швейцарский нейтралитет, который запрещает поставки оружия странам, где идут вооружённые конфликты, Кличко призвал Берн "проявить позицию". По его словам, когда речь идёт "о жизни и смерти, войне и мире, нельзя быть нейтральным".

"С одной стороны, мы понимаем Швейцарию и её нейтралитет. Но в настоящее время, когда на карту поставлены общие ценности, нельзя быть нейтральным", — отметил мэр Киева.