20 Minuten: Швейцария не разрешила Испании поставлять свои вооружения на Украину

Швейцария не дала согласия Испании на поставку своих вооружений Украине. Об этом сообщила газета 20 Minuten. Цюрих объяснил это нейтральным статусом и сослался на закон о военных материалах.

При этом в Департаменте экономики Швейцарии заявили, что к ним не поступало официальных запросов от Испании на поставку вооружений Киеву, пишет издание.

"До настоящего времени департамент не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — сказал пресс-секретарь ведомства Фабиан Майенфиш.