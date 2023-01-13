20 Minuten: Швейцария не разрешила Испании поставлять свои вооружения на Украину
Швейцария не дала согласия Испании на поставку своих вооружений Украине. Об этом сообщила газета 20 Minuten. Цюрих объяснил это нейтральным статусом и сослался на закон о военных материалах.
При этом в Департаменте экономики Швейцарии заявили, что к ним не поступало официальных запросов от Испании на поставку вооружений Киеву, пишет издание.
"До настоящего времени департамент не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — сказал пресс-секретарь ведомства Фабиан Майенфиш.
Ранее Лайф сообщал о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала новые поставки вооружения ВСУ. Об этом она заявила во время своего визита в Харьков.
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