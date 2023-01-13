Британские учёные раскрыли секрет любви к шоколаду
Phys.org: Учёные предложили создать нежирный, но тающий на языке шоколад
Британские учёные из Университета Лидса в ходе исследования выяснили, почему людям нравится шоколад. Об этом сообщает портал Phys.org.
Как оказалось, после того как шоколад соприкасается с языком, появляются твёрдые частицы какао, которые играют важную роль в ощущениях вкуса. Исходя из этого, учёные пришли к выводу, что содержащийся в этой сладости жир играет маленькую роль, поэтому его можно уменьшить. Причём вкус шоколада от этого не изменится. Кроме того, десерт при соприкосновении с языком выделяет жировую плёнку, которая делает шоколад гладким. От этого появляется эффект таяния во рту, который многие так любят.
"Если в шоколаде 5% жира или 50% жира, он всё равно будет таять во рту, что и даёт вам вкус шоколада. <...> Мы показываем, что жир должен быть на внешнем слое шоколада, это наиболее важно", — подчеркнули учёные.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что взбодриться после праздников помогут зелёный чай и горький шоколад, особенно если в нём будет содержаться перец.
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