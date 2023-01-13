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13 января, 14:04

Курские врачи спасли зрение 10-летней девочке, вытащив из её глаза сухой стебель

В Курске десятилетняя девочка проткнула глаз травой и чуть не лишилась зрения

Врачи Курской областной больницы удалили стебель из глазницы десятилетней девочки. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба правительства региона.

Как там рассказали, девочка из Льговского района играла во дворе, поскользнулась и упала лицом на клумбу. В результате сухой жёсткий стебель проткнул глазницу и прошёл через носовые пазухи. Он находился в нескольких миллиметрах от мозговой оболочки, канала зрительного нерва и внутренней сонной артерии. Девочку госпитализировали в Курск, где врачи офтальмологической клинической больницы извлекли фрагменты стебля со стороны глазницы, а затем эндоскопическим способом через нос провели операцию по удалению обломков из основания черепа.

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"Было извлечено два обломка длиной по два сантиметра и диаметром около пяти миллиметров. Операция длилась около двух часов", — говорится в сообщении.

Врачи заверили, что зрение на спасённом глазу сохранится. К настоящему моменту девочку перевели из реанимации в палату отделения, её состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Сеченовском университете впервые провели уникальную операцию пациенту с четвёртой стадией рака головы и шеи. Учёные и врачи сделали онкобольному изолированную химиоперфузию печени, в которую распространились метастазы.

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Telegram / Курская область

Светлана Оперук

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