Курские врачи спасли зрение 10-летней девочке, вытащив из её глаза сухой стебель

Врачи Курской областной больницы удалили стебель из глазницы десятилетней девочки. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба правительства региона.

Как там рассказали, девочка из Льговского района играла во дворе, поскользнулась и упала лицом на клумбу. В результате сухой жёсткий стебель проткнул глазницу и прошёл через носовые пазухи. Он находился в нескольких миллиметрах от мозговой оболочки, канала зрительного нерва и внутренней сонной артерии. Девочку госпитализировали в Курск, где врачи офтальмологической клинической больницы извлекли фрагменты стебля со стороны глазницы, а затем эндоскопическим способом через нос провели операцию по удалению обломков из основания черепа.

"Было извлечено два обломка длиной по два сантиметра и диаметром около пяти миллиметров. Операция длилась около двух часов", — говорится в сообщении.

Врачи заверили, что зрение на спасённом глазу сохранится. К настоящему моменту девочку перевели из реанимации в палату отделения, её состояние оценивается как удовлетворительное.