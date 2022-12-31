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31 декабря, 05:56

В России врачи сотворили новогоднее чудо для пациента с раком головы и шеи

В Сеченовском университете впервые провели уникальную операцию пациенту с 4-й стадией рака головы и шеи

В России впервые провели уникальную операцию пациенту с одновременным раком головы и шеи. Настоящее чудо сотворила команда учёных и врачей Сеченовского университета, сделав онкобольному изолированную химиоперфузию печени. В этот орган распространились метастазы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, суть операции сводится к тому, чтобы добиться как можно более высокой концентрации химиопрепарата в конкретном органе при минимальном общем воздействии его на организм. После изолированной химиоперфузии пациенты, которым оставалось жить несколько месяцев, смогут рассчитывать на несколько лет ремиссии, говорят врачи. Эта методика разработана в стенах Сеченовки и является не только работающей, а в прямом смысле слова спасительной.

"С помощью сложнейшего лечения врачи добились ремиссии: пациент с четвёртой стадией рака уже восстановился и улетел домой отмечать Новый год", — сообщили медики.

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Обложка ©

unsplash.com / Olga Guryanova

Марина Калегина

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