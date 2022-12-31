В России врачи сотворили новогоднее чудо для пациента с раком головы и шеи

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, суть операции сводится к тому, чтобы добиться как можно более высокой концентрации химиопрепарата в конкретном органе при минимальном общем воздействии его на организм. После изолированной химиоперфузии пациенты, которым оставалось жить несколько месяцев, смогут рассчитывать на несколько лет ремиссии, говорят врачи. Эта методика разработана в стенах Сеченовки и является не только работающей, а в прямом смысле слова спасительной.