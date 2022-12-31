В США умерла журналистка, бравшая интервью у Путина, Трампа и Каддафи

В США на 94-м году жизни скончалась Барбара Уолтерс — одна из самых известных ведущих новостей, которая брала интервью у ряда мировых политиков. Об этом сообщил телеканал ABC News.

"Барбара Уолтерс, ведущая теленовостей – новатор, давняя ведущая и корреспондент ABC News, разбившая стеклянный потолок и ставшая доминирующей силой в индустрии, где когда-то преобладали мужчины, скончалась", — говорится в сообщении.

Как отметил глава The Walt Disney Company Боб Айгер (ABC является частью этой компании), Уолтерс была "настоящей легендой, пионером не только среди женщин в журналистике, но и в самой журналистике". За свою долгую жизнь она успела поработать с множеством людей и сделала большое число важнейших интервью, общалась как со знаменитостями, так и с главами разных стран.

В их числе есть российские президенты Борис Ельцин и Владимир Путин, а также американские лидеры Ричард Никсон, Барак Обама и Дональд Трамп (до прихода в Белый дом). За пятидесятилетнюю карьеру журналистка получила 12 премий "Эмми", 11 из которых — во время работы на ABC News.