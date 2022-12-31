SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 05:24

В США умерла журналистка, бравшая интервью у Путина, Трампа и Каддафи

В возрасте 93 лет умерла американская ведущая Барбара Уолтерс, бравшая интервью у Путина

<p>Барбара Уолтерс. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Barbara_Walters_2004.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Барбара Уолтерс. Фото © Wikipedia

В США на 94-м году жизни скончалась Барбара Уолтерс — одна из самых известных ведущих новостей, которая брала интервью у ряда мировых политиков. Об этом сообщил телеканал ABC News.

"Барбара Уолтерс, ведущая теленовостей – новатор, давняя ведущая и корреспондент ABC News, разбившая стеклянный потолок и ставшая доминирующей силой в индустрии, где когда-то преобладали мужчины, скончалась", — говорится в сообщении.

Как отметил глава The Walt Disney Company Боб Айгер (ABC является частью этой компании), Уолтерс была "настоящей легендой, пионером не только среди женщин в журналистике, но и в самой журналистике". За свою долгую жизнь она успела поработать с множеством людей и сделала большое число важнейших интервью, общалась как со знаменитостями, так и с главами разных стран.

В их числе есть российские президенты Борис Ельцин и Владимир Путин, а также американские лидеры Ричард Никсон, Барак Обама и Дональд Трамп (до прихода в Белый дом). За пятидесятилетнюю карьеру журналистка получила 12 премий "Эмми", 11 из которых — во время работы на ABC News.

Умер журналист, взявший в 11 лет интервью у Обамы

Умер журналист, взявший в 11 лет интервью у Обамы

Ранее Лайф писал, что 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Лайф писал, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров