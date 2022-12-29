"Бесконечно любим тебя": Умер легендарный Пеле

После длительной борьбы с болезнью умер трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле, ему было 82 года. О кончине легенды футбола сообщила его дочь Келли Насименту на своей странице в соцсети.

"Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", — написала она.

Пеле (а его полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный, кто три раза становился чемпионом мира по футболу как игрок (в 1958, 1962 и 1970 году). Он участник четырёх чемпионатов мира. Был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета. Пеле делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с результатом в 77 голов в 92 матчах.