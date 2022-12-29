"Бесконечно любим тебя": Умер легендарный Пеле
Умер трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле
Пеле в 2019 году. Фото © ТАСС \ EPA \ SEBASTIAO MOREIRA
После длительной борьбы с болезнью умер трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле, ему было 82 года. О кончине легенды футбола сообщила его дочь Келли Насименту на своей странице в соцсети.
"Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", — написала она.
В начале декабря появились сообщения, что организм 82-летнего Пеле, страдающего раком прямой кишки, перестал реагировать на химиотерапию. В клинике Сан-Паулу, куда его положили в конце ноября на лечение, рассказали, что у звёздного пациента "отрицательная динамика онкологического заболевания". В Рождество его дочь выложила фото, на котором футболист лежит на больничной койке.
Пеле (а его полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный, кто три раза становился чемпионом мира по футболу как игрок (в 1958, 1962 и 1970 году). Он участник четырёх чемпионатов мира. Был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета. Пеле делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с результатом в 77 голов в 92 матчах.
Футболист на протяжении 18 лет играл за бразильский "Сантос", затем три года — за американский "Нью-Йорк Космос", где и завершил карьеру в 1977 году. А ещё Пеле упомянут в Книге рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру. Подсчитано, что он 1281 раз поразил ворота противника.