Санду: Молдавия не поддерживает отношения с российскими властями из-за ситуации на Украине
Власти Молдавии на данный момент не сотрудничают с российским руководством из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила лидер республики Майя Санду.
"Когда мы участвовали в выборах, да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с РФ, однако сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", — отметила она в эфире телеканала "Молдова 1".
Санду добавила, что для внешней политики страны сейчас важна евроинтеграция. Президент подчеркнула, что Молдавия должна стать членом Евросоюза до 2030 года.
Ранее депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой возмутился популярностью российского лидера Владимира Путина в республике. Он выразил недовольство тем, что граждане страны не так сильно переживают по поводу Приднестровского конфликта.