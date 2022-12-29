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29 декабря, 18:56

Санду: Молдавия не поддерживает отношения с российскими властями из-за ситуации на Украине

Власти Молдавии на данный момент не сотрудничают с российским руководством из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила лидер республики Майя Санду.

"Когда мы участвовали в выборах, да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с РФ, однако сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", — отметила она в эфире телеканала "Молдова 1".

Санду добавила, что для внешней политики страны сейчас важна евроинтеграция. Президент подчеркнула, что Молдавия должна стать членом Евросоюза до 2030 года.

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Ранее депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой возмутился популярностью российского лидера Владимира Путина в республике. Он выразил недовольство тем, что граждане страны не так сильно переживают по поводу Приднестровского конфликта.

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Никита Осипов

Комментарий

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OLI Ariva Аривасегодня в 00:03

Как страшно...!!))"в- еликая молдова""решила пойти по пути кровавого нарика...солидарна...судя по внешнему видку=президентшы недалеко ушла от нарика.))тряпка половая для ес

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