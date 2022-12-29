Санду: Молдавия не поддерживает отношения с российскими властями из-за ситуации на Украине

Власти Молдавии на данный момент не сотрудничают с российским руководством из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила лидер республики Майя Санду.

"Когда мы участвовали в выборах, да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с РФ, однако сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", — отметила она в эфире телеканала "Молдова 1".

Санду добавила, что для внешней политики страны сейчас важна евроинтеграция. Президент подчеркнула, что Молдавия должна стать членом Евросоюза до 2030 года.