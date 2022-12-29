Медведева рассказала, что является её единственным смыслом в жизни

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что любовь является главным смыслом её жизни. Во время общения с журналистами 23-летняя спортсменка пожелала россиянам в новом году "очень много любви".

"Меня часто спрашивают, в чём смысл жизни, думая, что нет ответа на этот вопрос. Действительно, ответ у всех разный, но у меня один-единственный — это любовь", — заявила Медведева.

По мнению фигуристки, любовь должна быть повсюду, к примеру, к семье, работе, хобби и так далее. И если человек не окружает себя этим сильным чувством, то его жизнь попросту проходит впустую, считает Медведева.