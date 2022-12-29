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29 декабря, 18:40

Медведева рассказала, что является её единственным смыслом в жизни

Медведева призналась, что любовь является главным и единственным смыслом её жизни

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что любовь является главным смыслом её жизни. Во время общения с журналистами 23-летняя спортсменка пожелала россиянам в новом году "очень много любви".

"Меня часто спрашивают, в чём смысл жизни, думая, что нет ответа на этот вопрос. Действительно, ответ у всех разный, но у меня один-единственный — это любовь", — заявила Медведева.

По мнению фигуристки, любовь должна быть повсюду, к примеру, к семье, работе, хобби и так далее. И если человек не окружает себя этим сильным чувством, то его жизнь попросту проходит впустую, считает Медведева.

Евгения Медведева сплющила грудь руками и показала пухлые бёдра, но фанаты увидели нечто большее

Евгения Медведева сплющила грудь руками и показала пухлые бёдра, но фанаты увидели нечто большее

Ранее Евгения Медведева назвала сумму самого большого гонорара в карьере. Выплата двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию составила больше 20 тысяч долларов.


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Telegram / Evgenia Medvedeva

Наталья Исакова

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