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29 декабря, 18:25

Забастовка пилотов и бортпроводников Ryanair привела к отмене сотен рейсов в Бельгии

В Бельгии отменяют существенное количество рейсов ирландской авиакомпании Ryanair на новогодних праздниках из-за забастовки пилотов и бортпроводников, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

"Экипажи самолётов Ryanair бастуют с 30 декабря по 1 января, а также 7 и 8 января", — говорится в материале.

Причиной для протестов стал отказ руководства авиаперевозчика обеспечить сотрудников минимальным заработком. На сегодняшний день уже отменено 140 из 355 рейсов, в основном это полёты в Италию, Испанию и другие европейские страны.

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Ранее сообщалось, что сотрудники и журналисты газеты The New York Times начали однодневную забастовку впервые за 40 лет. Причиной стала низкая зарплата.

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Unsplash

Наталья Исакова
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