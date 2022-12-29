Забастовка пилотов и бортпроводников Ryanair привела к отмене сотен рейсов в Бельгии

В Бельгии отменяют существенное количество рейсов ирландской авиакомпании Ryanair на новогодних праздниках из-за забастовки пилотов и бортпроводников, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

"Экипажи самолётов Ryanair бастуют с 30 декабря по 1 января, а также 7 и 8 января", — говорится в материале.

Причиной для протестов стал отказ руководства авиаперевозчика обеспечить сотрудников минимальным заработком. На сегодняшний день уже отменено 140 из 355 рейсов, в основном это полёты в Италию, Испанию и другие европейские страны.