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29 декабря, 17:59

Прокуратура проведёт проверку после возгорания пауэрбанка на борту самолёта в Домодедово

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведёт проверку после возгорания пауэрбанка на борту самолёта Уральских авиалиний в Домодедово. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Самолёт, на борту которого взорвался пауэрбанк. Видео © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности полётов. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", — сказано в сообщении.

Прокуратура также опубликовала видео с воздушным судном, в котором и произошёл инцидент. Сейчас летательный аппарат осматривают сотрудники аэропорта.

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Лайф напоминает, что пауэрбанк взорвался у пассажира самолёта, вылетающего в Калининград. Возгорание было ликвидировано силами экипажа. Обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Никита Осипов

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