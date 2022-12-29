Прокуратура проведёт проверку после возгорания пауэрбанка на борту самолёта в Домодедово
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведёт проверку после возгорания пауэрбанка на борту самолёта Уральских авиалиний в Домодедово. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Самолёт, на борту которого взорвался пауэрбанк. Видео © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности полётов. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", — сказано в сообщении.
Прокуратура также опубликовала видео с воздушным судном, в котором и произошёл инцидент. Сейчас летательный аппарат осматривают сотрудники аэропорта.
Лайф напоминает, что пауэрбанк взорвался у пассажира самолёта, вылетающего в Калининград. Возгорание было ликвидировано силами экипажа. Обошлось без пострадавших.