Путин подписал закон о переводе социально значимых государственных услуг в онлайн-формат

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о переводе социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. В нём также говорится о единых стандартах оказания данных услуг.

В сопроводительных материалах сказано, что этот закон направлен на выполнение поручения главы государства. Он подразумевает постепенный переход к предоставлению федеральных мер поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социального казначейства".

В тексте закона также говорится, что кабмин устанавливает единые стандарты предоставления госуслуг, которые определены в статьях 160-й Жилищного кодекса РФ и 65-й закона "Об образовании". Данные правила должны соблюдаться органами исполнительной власти российских субъектов и местного самоуправления, а также подведомственными им учреждениями. При этом единые стандарты, которые утверждены Правительством РФ, действуют на территории Москвы с учётом положений, установленных законом "О статусе столицы Российской Федерации".