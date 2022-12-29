Росавиация заказала банкет за 57,6 миллиона рублей на фоне коррупционного скандала

Росавиация заказала банкет за 57,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала государственных закупок. Для организации мероприятия, которое состоится в Государственном Кремлёвском дворце, компания в конце декабря заключила два контракта. Торжеству даже не помешал недавний коррупционный скандал, сопровождающийся арестами некоторых бывших и нынешних сотрудников.

"Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению торжественного мероприятия, посвящённого празднованию 100-летнего юбилея отечественной гражданской авиации, проводимого 9 февраля 2023 года", — сказано в контракте.

Стоимость услуг оценивается в 47,4 миллиона рублей. Заказчик хочет, чтобы на банкете выступили заслуженные и народные артисты. При этом ведущий должен быть популярным. Зрителям покажут мультимедийное шоу на тему истории российской гражданской авиации и лазерное шоу. Для гостей также будут выступать танцоры и воздушные гимнасты. В это время на сцене будут летать управляемые модели самолётов.

Примечательно, что фуршет обойдётся заказчику практически в 10,2 миллиона рублей. При этом банкет поделят на части: фуршет на тысячу гостей, на 100 человек и на 10 человек. Самыми дорогими блюдами будут, в частности, икра осетровая на кружевном блинчике с мягким сыром, салат "Царский" с камчатским крабом и кальмарами, а также корейка ягнёнка в малиновом маринаде с картофелем и артишоками.