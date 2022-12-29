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29 декабря, 16:40
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Пауэрбанк взорвался у пассажира самолёта, вылетающего в Калининград

В Домодедово на борту самолёта произошло возгорание от взрыва зарядного устройства

У одного из пассажиров самолёта, вылетавшего из аэропорта Домодедово, взорвался пауэрбанк — внешний аккумулятор, из-за чего возникло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

В Домодедово произошло возгорание в самолёте. Видео © Telegram / Mash

Там уточнили, что инцидент произошёл на рейсе U6 167, который должен был вылететь в Калининград.

"Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы", — сказано в сообщении компании.

В пресс-службе аэропорта в свою очередь отметили, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, ни один из объектов не пострадал. Обошлось без пострадавших. Всех пассажиров эвакуировали из самолёта с помощью специальных надувных трапов. Сейчас специалисты проводят расследование случившегося.

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Обложка ©

Telegram / Mash

Илья Суриков

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