Пауэрбанк взорвался у пассажира самолёта, вылетающего в Калининград

У одного из пассажиров самолёта, вылетавшего из аэропорта Домодедово, взорвался пауэрбанк — внешний аккумулятор, из-за чего возникло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

В Домодедово произошло возгорание в самолёте. Видео © Telegram / Mash

Там уточнили, что инцидент произошёл на рейсе U6 167, который должен был вылететь в Калининград.

"Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы", — сказано в сообщении компании.

В пресс-службе аэропорта в свою очередь отметили, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, ни один из объектов не пострадал. Обошлось без пострадавших. Всех пассажиров эвакуировали из самолёта с помощью специальных надувных трапов. Сейчас специалисты проводят расследование случившегося.