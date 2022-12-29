Пугающее "поздравление" с Рождеством и Новым годом получили сотни пациентов в Британии

В английском городе Донкастер приёмная врача общей практики по ошибке разослала пациентам уведомления о том, что у них последняя стадия рака лёгких. Такие сообщения получили сотни людей, пишет газета Times. По данным издания, изначально в рассылке планировалось поздравление с Рождеством и Новым годом. Но поступившие послания были вовсе не праздничными.

"Врач (имя) попросил заполнить (форму) DS1500 для вышеуказанного пациента. Диагноз — "агрессивный рак лёгких с метастазами", — указано в тексте рассылки.

Извинения за ошибку пришли людям буквально через 22 минуты после пугающей рассылки, но утешило это не всех. Издание сообщает, что многие пациенты, ожидающие результатов анализов на онкологию, были сильно шокированы полученной информацией.