Яна Непомнящего заставили снять футболку с фразой Месси на ЧМ по быстрым шахматам

Гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеться во время игрового дня на ЧМ по быстрым шахматам из-за нарушения правил дресс-кода. Соревнования по блицу проходят в Казахстане и продлятся до 30 декабря.

На россиянине была чёрная футболка с некорректной цитатой капитана футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси. Дословно надпись переводится как "На что ты смотришь, придурок? Иди отсюда, придурок". Эту фразу Месси после четвертьфинала ЧМ сказал голландцу Вауту Вегхорсту. В итоге организаторы шахматного чемпионата вынесли россиянину предупреждение, после чего тот переоделся в рубашку.

"Очень странный дресс-код. В первую очередь должен ставиться комфорт спортсменов, а не ограничения", — прокомментировал инцидент Непомнящий в эфире NRK.