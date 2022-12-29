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29 декабря, 16:14

Яна Непомнящего заставили снять футболку с фразой Месси на ЧМ по быстрым шахматам

<p>Ян Непомнящий играл в таком виде на ЧМ по быстрым шахматам. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/plmkr24/status/1608476543520739328" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Плеймейкер</a></p>

Ян Непомнящий играл в таком виде на ЧМ по быстрым шахматам. Обложка © Twitter / Плеймейкер

Гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеться во время игрового дня на ЧМ по быстрым шахматам из-за нарушения правил дресс-кода. Соревнования по блицу проходят в Казахстане и продлятся до 30 декабря.

На россиянине была чёрная футболка с некорректной цитатой капитана футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси. Дословно надпись переводится как "На что ты смотришь, придурок? Иди отсюда, придурок". Эту фразу Месси после четвертьфинала ЧМ сказал голландцу Вауту Вегхорсту. В итоге организаторы шахматного чемпионата вынесли россиянину предупреждение, после чего тот переоделся в рубашку.

"Очень странный дресс-код. В первую очередь должен ставиться комфорт спортсменов, а не ограничения", — прокомментировал инцидент Непомнящий в эфире NRK.

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Как уже рассказывал Лайф, ЧМ по быстрым шахматам выиграл норвежец Магнус Карлсен. Он набрал 10 очков по итогам 13 туров, став единоличным победителем турнира без проведения тай-брейка. Второе и третье место на чемпионате заняли немец Винсет Каймер и американец Фабиано Каруана. Они набрали по 9,5 очка. На четвёртой позиции россиянин Даниил Дубов.

Наталья Исакова

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