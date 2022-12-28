Норвежец Магнус Карлсен занял первое место в чемпионате мира по быстрым шахматам

Чемпионат мира по быстрым шахматам выиграл норвежец Магнус Карлсен. Он набрал 10 очков по итогам 13 туров, став единоличным победителем турнира без проведения тай-брейка.

Карлсен потерпел одно поражение от российского гроссмейстера Владислава Артемьева, но также одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью. Второе и третье место на чемпионате заняли немец Винсет Каймер и американец Фабиано Каруана. Они набрали по 9,5 очка. Четвёртое место занял россиянин Даниил Дубов.

Чемпионат мира по быстрым шахматам прошёл в Алма-Ате (Казахстан) в среду, 28 декабря. Победа на нём — уже четвёртая для Магнуса Карлсена за его карьеру.