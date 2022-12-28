В Запорожской области заявили, что ВСУ подорвали пешеходный мост в прифронтовом городе
Рогов: ВСУ подорвали пешеходный мост в прифронтовом городе Пологи Запорожской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) подорвали пешеходный мост в прифронтовом городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что всё произошло сегодня около 13:00.
"Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась ещё одна — переход через реку Конку", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ ликвидировали более 170 бойцов четырёх бригад украинских войск. Уничтожены военнослужащие 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны в ЛНР и ДНР.
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