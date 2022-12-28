В Запорожской области заявили, что ВСУ подорвали пешеходный мост в прифронтовом городе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) подорвали пешеходный мост в прифронтовом городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что всё произошло сегодня около 13:00.

"Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась ещё одна — переход через реку Конку", — написал он в телеграм-канале.