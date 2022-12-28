В Мегионе уберут скульптуру зайца, которая стала очень неприличной из-за снега

С площади города Мегиона в Югре уберут неоднозначную снежную скульптуру зайца, которую высмеяли пользователи соцсетей и местные жители. Об этом рассказали в мэрии.

"После того как фигуру припорошило снегом, некоторые жители начали нелестно о нём (зайце. — Прим. Лайфа) отзываться, каждый в меру своего восприятия мира. Исправить фигуру не представляется возможным", — сообщил представитель Администрации Мегиона в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что скульптуру уберут, несмотря на то что многим горожанам снежный заяц понравился. Изначально фигура выглядела нормально, но когда её припорошило снегом, сзади заяц стал выглядеть не совсем прилично и напомнил горожанам "один орган".