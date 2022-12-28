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28 декабря, 16:32

В Мегионе уберут скульптуру зайца, которая стала очень неприличной из-за снега

С площади Мегиона уберут неприличную снежную фигуру зайца после критики и насмешек

<p>Скульптура зайца, в которой местные жители увидели неприличный подтекст. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ost_ugra" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Осторожно | ЮГРА</a></p>

Скульптура зайца, в которой местные жители увидели неприличный подтекст. Обложка © VK / Осторожно | ЮГРА

С площади города Мегиона в Югре уберут неоднозначную снежную скульптуру зайца, которую высмеяли пользователи соцсетей и местные жители. Об этом рассказали в мэрии.

"После того как фигуру припорошило снегом, некоторые жители начали нелестно о нём (зайце. — Прим. Лайфа) отзываться, каждый в меру своего восприятия мира. Исправить фигуру не представляется возможным", — сообщил представитель Администрации Мегиона в беседе с РИА "Новости".

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Он добавил, что скульптуру уберут, несмотря на то что многим горожанам снежный заяц понравился. Изначально фигура выглядела нормально, но когда её припорошило снегом, сзади заяц стал выглядеть не совсем прилично и напомнил горожанам "один орган".

Ранее Лайф писал о том, что в Нижневартовске оштрафуют на 100 тысяч рублей подрядчика, построившего суровую Снегурочку.

Илья Суриков

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