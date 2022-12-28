Критикующую СВО Лию Ахеджакову просят признать иноагентом и лишить наград

Советскую и российскую актрису Лию Ахеджакову просят признать иноагентом и лишить её наград из-за высказываниий против СВО и публикации в соцсети. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В Генпрокуратуру РФ направлено соответствующее письмо, которое есть в распоряжении Лайфа.

"Просим рассмотреть вопрос о признании Л.М. Ахеджаковой иноагентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почётных званий, обладание которыми несовместимо с характером её публичных высказываний в отношении политики Российской Федерации", — указано в письме.







В высказываниях актрисы авторы обращения усмотрели дискредитацию использования Вооружённых сил РФ для защиты интересов страны и граждан. В письме сказано, что Ахеджакова неоднократно критиковала спецоперацию в Незалежной и поддерживала украинцев. Также упоминается последняя публикация актрисы в "Инстаграм"*, где она утверждает, что устала от "мнимого величия России".

"Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит", — написала Ахеджакова.

Она также добавила, что хочет приехать на Украину "после её победы". Позже из-за волны негативных комментариев актриса закрыла профиль в соцсети.

Ранее Лайф сообщал о том, что Минюст включил в реестр иноагентов телеведущего Глеба Пьяных** и журналиста, бывшего шеф-редактора "Новой газеты" Андрея Колесникова**.

* Деятельность организации Meta (владеет "Инстаграмом" и "Фейсбуком") признана экстремистской и запрещена на территории РФ.