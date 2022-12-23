ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 декабря, 18:20

Минюст признал иноагентами телеведущего Пьяных и журналиста Колесникова

<p>Глеб Пьяных* и Андрей Колесников*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Andrey_Vladimirovich_Kolesnikov,_February_2018.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Навальный LIVE</a></p>

Глеб Пьяных* и Андрей Колесников*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © Wikipedia / Навальный LIVE

Минюст включил в реестр иноагентов телеведущего Глеба Пьяных* и журналиста, бывшего шеф-редактора "Новой газеты" Андрея Колесникова*. Обновлённый список опубликован на сайте ведомства.

В перечень также попали журналистка Анастасия Жвик* и глава "Гражданского содействия"* Светлана Ганнушкина*. Кроме того, иноагентами признаны АНО социально-спортивных программ "Спортивное ЛГБТ-сообщество"*, Anti-Corruption Foundation Inc.*, "Феминистсткое антивоенное сопротивление"* и общественная организация "Роскомсвобода"*.

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Ранее Лайф рассказывал, что министерство юстиции России внесло в список иноагентов журналиста Дмитрия Любимова* и главного редактора Wonderzine и ведущую "Дождя"* Юлию Таратуту*.

* Признаны иностранными агентами.

Варвара Романова
  • Новости
  • Минюст
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров