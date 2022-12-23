Минюст признал иноагентами телеведущего Пьяных и журналиста Колесникова

Минюст включил в реестр иноагентов телеведущего Глеба Пьяных* и журналиста, бывшего шеф-редактора "Новой газеты" Андрея Колесникова*. Обновлённый список опубликован на сайте ведомства.

В перечень также попали журналистка Анастасия Жвик* и глава "Гражданского содействия"* Светлана Ганнушкина*. Кроме того, иноагентами признаны АНО социально-спортивных программ "Спортивное ЛГБТ-сообщество"*, Anti-Corruption Foundation Inc.*, "Феминистсткое антивоенное сопротивление"* и общественная организация "Роскомсвобода"*.

Ранее Лайф рассказывал, что министерство юстиции России внесло в список иноагентов журналиста Дмитрия Любимова* и главного редактора Wonderzine и ведущую "Дождя"* Юлию Таратуту*.