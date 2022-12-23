Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Совет Федерации РФ в ходе пленарного заседания одобрил закон, предусматривающий введение пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.
Предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК РФ) новыми статьями, в которых будет прописана ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Обучение совершениям диверсий также станет уголовно наказуемым преступлением.
Отметим, что закон был одобрен, несмотря на замечания профильного Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. По словам главы комитета Андрея Клишаса, документ предусматривает по ряду составов более жёсткие наказания за неоконченные преступления, нежели за завершённые. Данный вопрос сенаторы могут решить в январе.
Ранее Лайф сообщал, что Совет Федерации готов доработать законы об иноагентах при возникновении новых угроз. Как заметил глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, в 2023 году сенаторам предстоит быть готовыми к возможным корректировкам законодательства.
ТАСС / Валерий Шарифулин