Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Совет Федерации РФ в ходе пленарного заседания одобрил закон, предусматривающий введение пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК РФ) новыми статьями, в которых будет прописана ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Обучение совершениям диверсий также станет уголовно наказуемым преступлением.

Отметим, что закон был одобрен, несмотря на замечания профильного Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. По словам главы комитета Андрея Клишаса, документ предусматривает по ряду составов более жёсткие наказания за неоконченные преступления, нежели за завершённые. Данный вопрос сенаторы могут решить в январе.