Депутата, который наехал на ребёнка и сбежал с места ДТП, освободили от ответственности
Суд закрыл дело против депутата, сбившего ребёнка в Татарске и уехавшего с места ДТП
Мировой судья в Новосибирской области освободил от уголовной ответственности депутата Татарского района Сергея Мамонтова, который переехал шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП. Об этом РИА "Новости" сообщили в управлении судебного департамента по региону.
Поводом для такого решения стало примирение сторон. Отметим, что соответствующее решение было вынесено 23 декабря. Информацию об этом Лайфу подтвердила мама мальчика Светлана.
"Мною не будет обжаловано, я осталась при своих интересах, моральный ущерб и гарантийное письмо есть. А то, что ему дали бы условно, — никак для меня роли не играет. Статья до года лишения свободы. Но ему реального наказания бы не дали, поэтому обжаловать может прокурор, но не я", — рассказала мама пострадавшего мальчика.
Напомним, что 30 октября в Татарске Новосибирской области член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов сбил маленького мальчика, уехав после этого с места происшествия. Позже на него завели дело по статье "Оставление в опасности" и арестовали на 11 суток.
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