Депутата, который наехал на ребёнка и сбежал с места ДТП, освободили от ответственности

Мировой судья в Новосибирской области освободил от уголовной ответственности депутата Татарского района Сергея Мамонтова, который переехал шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП. Об этом РИА "Новости" сообщили в управлении судебного департамента по региону.

"Мною не будет обжаловано, я осталась при своих интересах, моральный ущерб и гарантийное письмо есть. А то, что ему дали бы условно, — никак для меня роли не играет. Статья до года лишения свободы. Но ему реального наказания бы не дали, поэтому обжаловать может прокурор, но не я", — рассказала мама пострадавшего мальчика.