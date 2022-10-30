Водитель в Новосибирской области сбил ребёнка, посмотрел на него и уехал
В городе Татарске Новосибирской области водитель, выехав из-за угла, сбил маленького ребёнка. Причём автомобиль проехал по упавшему малышу. После этого мужчина вышел из-за руля, подошёл к лежащему на земле ребёнку, развёл руками, сел в машину и уехал, оставив маленького пострадавшего лежать на дороге.
Водитель в Новосибирской области сбил ребёнка, посмотрел на него и уехал. Видео © Telegram-канал / SHOT
Местные жители пишут в соцсетях, что водитель "тойоты" очень похож на 67-летнего директора местного ДРСУ — филиала "Новосибирскавтодора".
Как рассказал Лайфу источник, шестилетний Богдан сейчас находится в реанимации. Матери разрешили остаться с ним. Ребёнку, как сообщает она, зашили рану на голове. У него перелом. Завтра обследование продолжится. По словам женщины, у водителя, который сбил её сына, рядом гараж.
"В больницу к нам приезжал начальник ГАИ, люди с полиции, ещё — люди в форме. Но заявление ещё не писала. Завтра снова должны приехать полицейские опрашивать", — рассказала Лайфу мама Богдана.
Мать объяснила, как сын оказался на улице один. По её словам, они только вернулись домой и обнаружили, что там нет любимой кошки малыша. Ребёнок пошёл на улицу искать питомца. Мальчика сбили прямо под окнами дома.
Ранее Лайф писал, что суд арестовал на два месяца москвича, насмерть сбившего на "ауди" мать с ребёнком на пешеходном переходе. Под стражей 37-летний фигурант пробудет два месяца, до 22 декабря. Во время заседания мужчина прятал лицо за маской и вздыхал. Также он отказался отвечать на вопросы журналистов.
Telegram-канал / SHOT