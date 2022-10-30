В городе Татарске Новосибирской области водитель, выехав из-за угла, сбил маленького ребёнка. Причём автомобиль проехал по упавшему малышу. После этого мужчина вышел из-за руля, подошёл к лежащему на земле ребёнку, развёл руками, сел в машину и уехал, оставив маленького пострадавшего лежать на дороге.

Водитель в Новосибирской области сбил ребёнка, посмотрел на него и уехал. Видео © Telegram-канал / SHOT

Местные жители пишут в соцсетях, что водитель "тойоты" очень похож на 67-летнего директора местного ДРСУ — филиала "Новосибирскавтодора".

Как рассказал Лайфу источник, шестилетний Богдан сейчас находится в реанимации. Матери разрешили остаться с ним. Ребёнку, как сообщает она, зашили рану на голове. У него перелом. Завтра обследование продолжится. По словам женщины, у водителя, который сбил её сына, рядом гараж.

"В больницу к нам приезжал начальник ГАИ, люди с полиции, ещё — люди в форме. Но заявление ещё не писала. Завтра снова должны приехать полицейские опрашивать", — рассказала Лайфу мама Богдана.

Мать объяснила, как сын оказался на улице один. По её словам, они только вернулись домой и обнаружили, что там нет любимой кошки малыша. Ребёнок пошёл на улицу искать питомца. Мальчика сбили прямо под окнами дома.